„Megtanult magyarul” a prefektúra honlapja

Hosszas és bizony fáradalmas munkával sikerült elérni, hogy a prefektúra honlapján nagyjából minden olyan adat, információ, tudnivaló, amely közérdeklődésre tarthat számot, elérhető magyar nyelven is – jelentette be Ráduly István, a megyei kormányhivatal vezetője.

A prefektus hozzátette, azokat az információkat, amelyek továbbra is román nyelven lelhetőek fel, nem volt lehetőségük módosítani. A prefektúra viszont megoldotta a kétnyelvű tájékoztatást, kapcsolattartást a Facebook és az Instagram portálon keresztül. Ráduly István meglátása szerint egy olyan megyében, térségben, településen, ahol az etnikai sokszínűség jellemző, természetes dolog kell legyen, hogy az intézmények az illető nemzeti kisebbség nyelvén is elérhetővé tegyék a tudnivalókat. A közintézmények feladatai közé tartozik az is, hogy az általuk kiszolgált térség lakóinak megteremtsék a feltételeket, hogy otthon érezzék magukat, s ide sorolható a közérdekű információkhoz való hozzáférés anyanyelven.

A honlapot felkeresve kiderül, hogy nem létezik különálló magyar változat, hanem egyes részek magyarul is elérhetőek. A fejléc és a főoldal kizárólag román nyelvű, a legördülő menüpontoknál lehet találkozni a magyar nyelvvel, illetve a további oldalakon is változó gyakorisággal, esetenként egyáltalán nem. Az egyes alárendelt intézményekkel kapcsolatos információk döntő hányada ugyanakkor még mindig csak román nyelven érhető el, a linkek is kizárólag román oldalakra irányítanak át. A közérdeklődésre biztosan számot tartó közlemények, tájékoztatók (például a járványhelyzetet illető tájékoztatók) viszont kivétel nélkül magyar nyelven is megtalálhatók. (ndi)