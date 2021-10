Bírságdömping Barót környékén

Széles körű ellenőrzést végzett múlt csütörtökön a megyei rendőrkapitányság közrendészeti, valamint közlekedési osztálya a baróti rendőrökkel közösen Erdővidéken. Az akcióban a csendőrség, valamint az erdészet munkatársai is részt vettek.

A hatóságok a közutakon, a településeken egyaránt ellenőriztek, az eredmény pedig több mint hetven pénzbírság kiosztása volt különböző szabálysértésekért. A rendőrség közlése szerint összesen 98 személyt igazoltattak Bardocon, Baróton, Bölönben, Nagyajtán, Nagybaconban és Vargyason, illetve 51 járművet is ellenőriztek. Összesen hatvanegy szabálysértési bírságot (összesen közel 47 ezer lej értékben) osztottak ki részben a közlekedési szabályok ellen vétők között, részben pedig a járványügyi előírásokat megsértők között. Emellett kilenc esetben fát koboztak el, összesen több mint 50 köbmétert. A lefoglalt rönkök és deszkák értéke meghaladta a 16 ezer lejt. Az anyagot szállítókat is megbírságolták. Egy fafeldolgozó telepet is ellenőriztek – a települést, ahol található, nem nevezték meg –, ahol eltérést vettek észre a helyszínen lévő rönk és deszka mennyisége, valamint a kísérő iratokban szereplő adatok között. A többletmennyiségről a tulajdonos nem tudott semmilyen igazoló iratot felmutatni, ezért 12 ezer lejre bírságolták, a faanyagot pedig elkobozták. (ndi)