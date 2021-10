Dacian Cioloș az USR PLUS új elnöke

Dacian Cioloș európai parlamenti képviselő, az USR PLUS társelnöke nyerte meg a kormányból kilépett, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), valamint a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából tavaly alakult párt interneten lebonyolított elnökválasztását.

A pénteken este lezárult elnökválasztás második fordulójában Cioloș kevesebb mint két százalékponttal előzte meg ellenfelét, Dan Barnát, az USR PLUS másik társelnökét. Mindkét jelölt a párt életképességének és belső demokráciájának jeleként értékelte a magas, csaknem 90 százalékos részvételt: a 44 ezer szavazati joggal rendelkező párttag közül több mint 38 ezren adták le voksukat.

Cioloș rámutatott: az online szavazás eredményét még az USR PLUS hétvégén megrendezendő kongresszusának is hitelesítenie kell, de megválasztása nem jelenti azt, hogy megváltozna a párt álláspontja a bukaresti kormányválságot illetően. Megerősítette: az USR PLUS megszavazza a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványát, és csak akkor tér vissza a jobbközép kormánykoalícióba, ha a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Florin Cîțu helyett más miniszterelnököt jelöl.

Dan Barna a szoros eredmény dacára nem vitatta Cioloș győzelmét, üdvözölte a két párt összeolvadásának kiteljesedését, hozzátéve, hogy részese akar lenni a közös építkezés folytatásának. Úgy vélekedett: a 2024-es választásokon az USR PLUS válhat a legfontosabb erővé a román jobboldalon, és ez a párt adhatja Románia következő elnökét.

Cioloș néhány órával a belső választás lezárása előtt úgy nyilatkozott: kész vállalni az elnökjelöltséget, de erről a 2023-as belső tisztújításon, a választási évet megelőzően kell döntenie a pártnak, és a legesélyesebb jelöltet kell indítania. Hozzátette: nincs olyan ambíciója, hogy a koalíciós együttműködés helyreállítása esetén a kormányban vállaljon szerepet, inkább a párt megerősítésére összpontosítana.