Evangélikus óvoda Besztercén

Grezsa István, az óvodafejlesztésért is felelős magyar miniszteri biztos elmondta: szerte a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült és 713-at újítottak fel a magyar állam támogatásával. Erdélyben 103 új óvoda építését és 356 felújítását finanszírozták. Úgy vélte: a program arra is jó, hogy Magyarország folyamatosan békejobbot tudjon nyújtani a szomszédainak. Általa ugyanis az az ország gyarapodik, amelyben az intézmények megépülnek. Hasonló szellemben szólt az avatót követő hálaadó istentisztelet végén Soltész Miklós, a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. „A kereszténységben egyek vagyunk. Sokkal több dolog van, ami összeköt, mint ami szétválaszt bennünket” – jelentette ki. Az államtitkár azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez a térség ellen tud állni „Nyugat-Európa szörnyű izmusainak”, és a nyugati világot is visszavezeti a kereszténységhez.