Szombaton és vasárnap Sugásfürdő felé vezető út melletti pálya adott otthont a 2021-es román motokrosszbajnokság negyedik, sepsiszentgyörgyi fordulójának, amelynek rajtjánál az ország kilencven legjobb terepmotorosa sorakozott fel. A megyeszékhelyi versenyhétvége első napján a szabad és időmérő edzéséket tartották meg, a második napján pedig a géposztályonkénti két-két futamra került sor. A remek időnek köszönhetően sokan kilátogattak a vetélkedő helyszínére, s volt is akinek szurkolni, ugyanis a mezőnyben ott volt a Bukaresti Steauának versenyző Tompa Krisztián (MX2), az ugyancsak fővárosi Top Cross TCS motorosaként Ördög Zoltán (MX2 Junior) és a házigazda Sugás Motoros Klub színeiben induló Szőke-Erőss Márk (65 cm3).

Vasárnap reggel eligazítás, valmint edzés után az amatőrök és a lányok viadala mellett a legkisebbek erőpróbájával indult a szentgyörgyi bajnoki forduló. A 65 cm3-es géposztályban érdekelt Szőke-Erőss Márk remek teljesítményének köszönhetően mindkét futamot a második helyen fejezte be, így összesítésben is a második lett a hazai versenyének számító megmérettetésen. Az MX2 Junior kategóriában Ördög Zoltán nagyot küzdött csapattársával, Erőss Koppánnyal és osztozkodtak is a futamgyőzelmen, ám az ozsdolai motorosunk végül csak második lett Sepsiszentgyörgyön. Az MX2-es géposztályban Tompa Krisztián száz százalékban ki tudta használni a hazai pálya előnyét, amelynek jól ismerte minden ugratóját, bukkanóját, kanyarját, és kettős diadallal zárt, s már csak egy győzelemre van egy újabb bajnoki cím elhódításától.

Eredmény: * 65 cm3: 1. Alexandru Dumitru (Top Cross, Yamaha), 2. Szőke-Erőss Márk (Sugás Motoros Klub/Husqvarna), 3. Mark Luca Ioviță (Temesvári Motorsport/ Husqvarna) * MX2 Junior: 1. Erőss Koppány, 2. Ördög Zoltán, 3. Dennis Ștefan Hăbeanu (mindhárman a Top Crosstól/Yamaha) * MX2: 1. Tompa Krisztián (Bukaresti Steaua/KTM), 2. Petru Iosif (Top Cross/Yamaha), 3. Andrei Tătaru (Top Cross/Yamaha).

A 2021-es román bajnokság idei utolsó versenyét október 23–24-én rendezik meg Marosvásárhelyen. (tif)