A háromszéki együttes szeptemberben három edzőmérkőzést játszott, a jobb játékerőt képviselő, kék-fehér mezes csíkszeredai csapattal kétszer is összecsaptak, azonban előbb hazai környezetben (0–6), majd idegenben is vereséget szenvedtek (5–3), ezt követően pedig a Bukaresti Steaua látogatott a Deme László Műjégpályára, ahol a házigazdák 6–2 arányú győzelmet ünnepelhettek.

„Jól sikerült a felkészülés szeptemberben, a játékosok fizikailag rendben vannak, emellett sikerült a svéd edző által elképzelt taktikai elemeket is begyakorolni, elsajátítani. Úgy gondolom, bő kerettel rendelkezünk, mindenki egészséges, és várja a bajnoki rajtot. Az októberi programunk nem lesz könnyű, hiszen Erste Ligában szereplő csapatok ellen kell bizonyítanunk, a Brassói Corona és a Csíkszeredai Sportklub is esélyesebb félként érkezik Kézdivásárhelyre. Célunk, hogy elcsípjük a negyedik helyet az alapszakasz végén, ami komoly kihívás lesz, hiszen csapatunkat látva a Bukaresti Steaua és a Galaci CSM is megerősítette keretét külföldi játékosokkal” – fogalmazott Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

A klubvezető hozzátette, minden hazai mérkőzést 18.30-tól játszanak majd, a jegy felnőtteknek 20 lejbe kerül, míg 18 év alatt ingyenes a belépés. A mérkőzéseket a LiveEvent élőben közvetíti. Miklós Ervin elmondta, immár teljes a játékoskeret, ugyanis csatlakozott a háromszéki csapathoz a csíkszeredai Silló Huba, valamint két orosz játékos is érkezett. Korábban már bejelentették Szergej Pajor és Roman Kobelev leigazolását, ám Alekszandr Bolsakov és Vitalii Karamnov is narancs-kék mezt ölt magára a 2021–2022. évi idényben.

A 29 éves Alekszandr Bolsakov korábban már kilenc különböző bajnokságban játszott, 2015-ben a téli Universiade aranyérmese lett az orosz válogatottal. A 189 centiméter magas játékos a háromszéki együttes nagyágyúja, aki képes finom passzokkal helyzetbe hozni a társait, valamint hálószaggató távoli lövései nehéz kihívás elé állítják az ellenfél védelmét. A csapatban az lesz a szerepe, hogy vállalja a konfliktusokat és biztonságot nyújtson a gólra törő csatároknak.

A 32 éves Vitalij Karamnov jégkorongozó családból származó irányító, aki a védekezésben is fontos szerepet vállal. Édesapja a Dinamo Moszkva oszlopos tagja volt, és később az NHL-ben szereplő St. Louis Blues csapatát is erősítette. Vitalij KHL-tapasztalattal érkezett Háromszékre, korábban orosz és ukrán bajnokcsapatok tagja volt. A csapatban az lesz a szerepe, hogy pozitív töltést adjon és valódi karmesterként győzelemre vezesse társait.

A 2021–2022. évi idényben nem rendeznek rájátszást, így a rangsor az idény közben elért eredmények alapján alakul majd ki. A Háromszéki Ágyúsok mellett a címvédő Brassói Corona, az előző idényben ezüstérmes Csíkszeredai Sportklub, a Galaci CSM, a Gyergyói Hoki Klub, a Bukaresti Steaua, a Sapientia U23 és a Sportul Studențesc küzd az érmekért. A nyolc együttes előbb egy teljes kört játszik idegenben és hazai környezetben, ahol dupla fordulókat rendeznek, azaz két nap alatt kétszer találkoznak. Ez csapatonként 28 mérkőzést jelent. Ezután az első négy külön folytatja a korábbihoz hasonlóan dupla fordulókkal, ami újabb 12 találkozót jelent mindenkinek. A folytatásban az 5–8. helyezettek alkalmanként egy meccset játszanak, vagyis hat mérkőzése lesz mindenkinek. Az alapszakasz után az egymás ellen elért eredményeket továbbviszik a csapatok.