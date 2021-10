A kormány és a járványügyi szabályok ellen tüntettek

Előző írásunk

Jóváhagyta szombati ülésén a kormány az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) csütörtök esti határozatát, melynek értelmében a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében további szigorításokat vezetnek be a nagyobb fertőzöttségi rátát elérő településeken. Lényeges előírás, hogy az iskolákat akkor sem zárják be, ha az adott településen a fertőzési ráta meghaladja a hatot. A korlátozások többsége alól mindenki mentesül, aki beoltatta magát. Az új intézkedésekről Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője számolt be.