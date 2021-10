Külföldi segítséget kér a temesvári kórház vezetője

Hozzátette: nincs elég intenzív terápiás hely a kórházakban, a súlyos állapotban lévő betegek számára nem tudják azt a kezelést nyújtani, amelyre szükségük lenne. A helyzetet szerinte az is súlyosbítja, hogy a járvány továbbra is nagy ütemben terjed, jele sincs annak, hogy közeledne a tetőzés. A kórházak terheltsége a járvány kezdete óta jegyzett legmagasabb értékekhez közelít. Csupán a harmadik hullám csúcsán, április elején fordult elő, hogy két napra 14 ezer fölé emelkedett a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma. A kórházmenedzser azt is megemlítette, hogy a szomszédos Magyarországon sokkal jobb a járványhelyzet a lakosság nagyobb arányú átoltottsága miatt.

Temes megyében tegnapra 7,81 ezrelékesre, Temesváron pedig 10,09 ezrelékesre emelkedett a fertőzöttségi ráta. Utóbbi azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben száz emberből egy megfertőződött a városban.

Az elmúlt két hétben jegyzett fertőzések átlagát tekintve továbbra is Ilfov megye (9,38) és Bukarest (8,98) helyzete a legaggasztóbb, utána Temes (7,81) majd Kolozs (5,73) és Dolj megye (5,50) következik. Országos szinten továbbra is csak Hargita (1,49) és Kovászna megye (1,65) maradt zöld besorolásban. A háromszéki települések közül – a pénteki legutóbbi helyi jelentés szerint – csak Kovászna (3,65) és Kökös (3,34) tartozik piros zónába, Sepsiszentgyörgyön 2,75 a fertőzési arány.

Miután az elmúlt héten többször is megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzések eddigi legmagasabb száma, szombatról vasárnapra csupán 46 075 tesztet végeztek, így a pénteki 10 887 és a szombati 12 590 új eset után a vasárnapi jelentésben csupán 8682 új koronavírusos megbetegedésről és 150 elhunytról (75 férfi, 75 nő) tájékoztat a stratégiai kommunikációs törzs. Háromszéken 269, Hargita megyében 172, Maros megyében pedig 368 új esetről számoltak be péntektől vasárnapig.

A héten országszerte 71 721 új esetet jegyeztek, hatvan százalékkal többet, mint a korábbi héten. Jelenleg 13 319 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 1440-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 345 kiskorú, és közülük 21-et ápolnak az intenzív osztályon. A COVID-kórházak intenzív terápiás részlegei országszerte megteltek, a szaktárca újabb kórházi részlegek felszabadításával és a szakszemélyzet áthelyezésével próbálja a helyek számát a növekvő igényekhez igazítani.

Románia területén jelenleg 76 997 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 11 683 intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 62 139 személy van házi, 180 pedig intézményes karanténban.

Az új esetekkel országos viszonylatban 1 265 827-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 129 096 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.