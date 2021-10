Jól kezdte a mérkőzést az FK Csíkszereda, amely a 8. percben már gólt is szerzett, majd a 19. percben kettőre növelte előnyét. Mindkét találatnál Peter Gál-Andrezly volt az előkészítő és Marvin Schieb a befejező, aki előbb fejjel, majd lábbal vette be a tengerparti ellenfél kapuját. A folytatásban is további veszélyes támadásokat vezettek a csíkszeredai labdarúgók, viszont a befejezést rendre elrontották. A 38. percben a házigazdák közel álltak a szépítéshez, azonban Laurențiu Ardelean szabadrúgása a keresztlécről pattant vissza. Az első félidő ráadásában váratlanul betalált a Constanța, Ardelean lövése Bor Dávid lábán megpattanva a hálóban kötött ki. A szünet után növelhette volna előnyét a székelyföldi együttes, Jelena Richárd előbb a felső lécet találta el, majd a hazai csapat kapusa akadályozta meg a gólszerzésben. Ezt követően kevés lehetőségük volt a vendégeknek, bár a hajrában Gál-Andrezly, Schieb és Kovács Lóránt is eldönthette volna a találkozót, viszont kihagyták a lehetőségeket. (miska)