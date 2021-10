Már csak Háromszék és Hargita megye zöld

A vasárnapi kevesebb (32 004) teszt elvégzése után 8292 új koronavírus-fertőzést igazoltak az országban, ebből 2269-et Bukarestben, ahol egy nap alatt 8,98-ról 9,64-re ugrott fel a kéthetes fertőzöttségi átlag (egy hónappal korábban, szeptember negyedikén 0,97 volt ez a mutató). A kórházi betegek száma 24 óra alatt több százzal nőtt, jelenleg 14 153-an vannak, közülük 406 kiskorú. Intenzív terápiára 1468-an szorulnak, közöttük 21 gyermek. A legutóbbi jelentés óta 133 elhalálozást okoztak a koronavírus-fertőzés szövődményei, az áldozatok közül 124-nek volt ismert társbetegsége, annak a hatnak is, akik be voltak oltva.

A fertőzöttség 31 megyében és Bukarestben haladja meg a 3 ezreléket, 8 megye pedig sárga besorolású. Zöld besorolásba – 2 ezrelék alatti fertőzöttséggel – jelenleg csak Hargita és Kovászna megye tartozik. Országszinten 185 város és 991 község tartozik vörös zónába, 50 városban pedig a 3 ezrelékes küszöb legalább kétszeresét jegyzik. A legsúlyosabb a helyzet Bragadirun (Ilfov megye), ahol 14,12 ezrelékes a fertőzöttség, ezen kívül még négy Ilfov megyei városban magasabb 10 ezreléknél; Temesváron 10,59 ezrelék. A lakhelyi vagy intézményes karanténban tartózkodó, igazoltan fertőzött személyek száma 92 105, karanténban 61 770-en vannak jelenleg.

Háromszéken 14 új esetet vettek nyilvántartásba. A megyei közegészségügyi igazgatóság tegnapi összesítése szerint két településen, Bodokon és Kovásznán 12, illetve 46 aktív fertőzöttel 4,64, illetve 4,19 ezrelékre emelkedett a mutató, és Sepsiszentgyörgy is vörös besorolásba került, 223 aktív esettel 3,5 ezrelékes a fertőzöttség. 2 ezrelék fölött van még Kökös (4 eset), Uzon (12), Illyefalva (5) és Zágonbárkány (7), 11 község pedig teljesen fertőzésmentes (Sepsibükszád, Málnás, Csernáton, Nagyborosnyó, Nagypatak, Barátos, Szentkatolna, Gelence, Lemhény, Kézdialmás, Kommandó).

A tanfelügyelőségek, egészségügyi igazgatóságok és minden más illetékes hatóság október 4-én, hétfőn elkezdik az iskolákban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos valamennyi egészségvédelmi szabály betartásának ellenőrzését – jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter vasárnap este a Digi 24 televízióban. Arra a kérdésre, hogy mekkora a fertőzöttségi rátának az a küszöbértéke, amely fölött az iskoláknak át kell áttérniük az online oktatásra, a miniszter azt válaszolta: a megyei vészhelyzeti bizottságok határoznak arról az adott települést karanténba helyező rendeletükben, hogy milyen tevékenységek folytatása megengedett a vesztegzár időszaka alatt. Cîmpeanu ismételten felhívta a szülők figyelmét, hogy ne küldjék gyerekeiket az iskolába, ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek rajtuk. Azt is elmondta, hogy a tanulók iskolai tesztelésének költségeit az állami költségvetésből fedezik a központi közbeszerzési hivatalon (ONAC) keresztül. Nyomatékosította, hogy ezek nyáltesztek, amelyek elvégzésére nincs szükség szakképzett személyzetre, akár maguk a gyerekek is használni tudják.