Könyvbemutató Rendhagyó könyvet, képzőművészeti albumot mutatnak be október 6-án, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) adta ki idén a Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetet, mely példa nélküli együttgondolkodással, összefogással valósult meg. Az album közli Léphaft Pál jeles vajdasági karikaturista 52, gúnyhatáron inneni rajzát, melyekhez tíz országból 52 magyar újságíró írt egy-egy szösszenetet. A bemutatón jelen lesz Galbács Pál, a könyv ötletgazdája, Ambrus Attila, a kötet szerkesztője, Bedő Zoltán és Szekeres Attila, az SZMÚE elnöke, illetve külkapcsolati megbízottja, több szerző, és a technika segítségével élőben bekapcsolódik Léphaft Pál, akinek karikatúráit kivetítve is bemutatják.

Megemlékezés az aradi vértanúkra

A megemlékezésre és koszorúzásra, a járványügyi előírások betartása mellett, október 6-án, szerdán 15.30-tól kerül sor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mögött található kopjafáknál és az Erzsébet parkban az 1848–49-es honvédemlékműnél. Az idei megemlékezésen részt vesz és beszédet mond Miklós Zoltán parlamenti képviselő, konferál Nagy Zoltán történész, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának munkatársa. Továbbá felszólal Balázs Antal nyugalmazott tanító, aki a tizenhat különböző fából készült kopjafát faragta az aradi 13 vértanú emlékére. A megemlékezés Kató Balázs, a Székely Mikó Kollégium tanulójának szavalatával folytatódik, majd ft. Ilyés Zsolt plébános megáldja a kopjafákat. A koszorúk elhelyezése és a himnuszok eléneklése után az egybegyűltek levonulnak az Erzsébet parkba, az 1848–49-es honvédemlékműhöz. A megemlékezést a kegyelet virágainak elhelyezése zárja.

Mesélő Háromszék

MA Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház Kamaratermében 11 és 13 órától Az égig érő fa – a MárkusZínház mesés bábelőadása • a Míves Házban 16.30-tól mesetáncház: A szegény ember szőlője, Benkő Évával és a Folker együttessel • a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 17 órától mesesimogató – mesére épülő játékos-zenés képzőművészeti foglalkozás Kovács Erzsébettel és Kolumbán Hannával.

SZERDÁN Kovásznán a Művelődési Központban 10 és 12 órától Az égig érő fa – a MárkusZínház mesés bábelőadása • Sepsiszentgyörgyön a Református Kollégiumban 10 órától 13.30-ig Mese, mese mátka – mesés-játékos foglalkozás Benkő Évával • a gyermekotthonban 11 órától mesesimogató – mesére épülő játékos-zenés képzőművészeti foglalkozás Kovács Erzsébettel és Kolumbán Hannával • a kamarateremben 11 és 18 órától A buták versenye – a Cimborák Bábszínház előadása.

Jegyfoglalás és szervezett csoportok jelentkezése a 0755 335 400-as telefonon Csüdöm Eszternél lehetséges. Csoportokat fogadnak a mesesimogató foglalkozásokra is.

Zene

ZENEKARI TOBORZÓ. Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekara várja a régi tagokat és az új, jelentkezni vágyó fiatalokat. A fúvószenekar a Kovásznai Városi Művelődési Ház keretei közt működik Veres István karmester irányításával. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a hangszer­oktatást a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola tanárai fogják tartani (klarinét, fuvola, szaxofon, tenorkürt, trombita, tuba, vadászkürt, valamint dob – ütős hangszerek). A meghosszabbított jelentkezési határ­idő: október 6., szerda 19 óra. Telefon: 0762 674 516, e-mail: culturacv@gmail.com. Az oktatás a zenekar tagjai számára díjmentes, a helyek száma korlátozott. Az első találkozóra október 7-én, csütörtökön 15–16.30 óráig kerül sor, amikor válogatót tartanak, ismerkednek a hangszerekkel.

Kiállítás

Rizmayer Péter képzőművész Utolsó vacsora című kiállítását a Székely Nemzeti Múzeum Lábas Ház Pincegalériájában október 7-én, csütörtökön 18 órakor Dimény András képzőművész, művészettörténész nyitja meg.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 17 órától Luca (magyarul beszélő), 17.15-től Vad Románia (román dokumentumfilm), 19 órától 007 Nincs idő meghalni (magyarul beszélő) és 19.30-tól román felirattal.

Hitvilág

A Szent Család védelme alatt október 7. – november 4. között a sepsisszentgyörgyi medjugorjei imacsoport szervezésésben a belvárosi Szent József-templomban Megbocsá­tás imalánc néven nagyszabású imalánc kezdődik. A nyitó szentmisét október 7-én, csütörtökön 18 órától Ilyés Zsolt plébános tartja és a Mária Rádió élőben közvetíti. Az első hét témája: megbocsátás önmagunknak, a másodiké: megbocsátás másoknak; a harmadik hét az Istentől való bocsánatkérés, a gyónás hete, a negyedik hét középpontjában az embertársainktól való bocsánatkérés áll. Minden héten lesznek a témákról elmélkedések, tanúságtételek, ezekre a szándékokra imák, szentmisék. Minden hét elején lesz egy bevezető videó, amelyet Fülöp Szabolcs, a Krisztus Király-templom segédlelkésze készít el. Ennek célja, hogy ráhangoljon a hét feladatára.

Magyar állampolgársági ügyintézés Gelencén

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai október 6-án, szerdán 16–18 óráig Gelencén a tekepálya feletti protokollteremben fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Erdőfülében ma és szerdán 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Torján, szerdán Torján és Futásfalván gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

IVÓVÍZ. Október 6-án, szerda éjjel Kézdivásárhelyen mosatják az ivóvízhálózat vezetékeit, emiatt éjféltől csütörtök reggel 5 óráig arra kell számítani, hogy a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyik. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasolják a lakosoknak, hogy a munkálatok megkezdése előtt biztosítsanak maguknak ivóvizet. Ugyanebben az időszakban Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel a vízszolgáltatás a karbantartási munkálatok miatt. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.