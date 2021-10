A szombati verseny egyben a Cross Country Olympic (XCO) Román Kupa harmadik szakasza is volt, amelyen különböző korosztályokban 38 résztvevő tette próbára magát egy 22 kilométeres távon, ahol a kerékpárosok 850 méteres szintkülönbséggel is megküzdöttek. Molnár Ede 1 óra 16 perc alatt teljesítette a futamot, magabiztos győzelmet aratva a második Lucian Logigan és a harmadik George Vlad Sabău előtt. A Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team csapatának versenyző sepsiszentgyörgyi spotoló korábban megnyerte az XCO Román Kupa első szakaszát, a másodikat azonban egészségi problémák miatt nem tudta befejezni. A versenysorozat negyedik, utolsó fordulója a Bukarest MTB Race lesz, amelyre október 16-án kerül sor a Văcărești Nemzeti Parkban, amennyiben ezt a vírushelyzet is lehetővé teszi. A vasárnapi Lupii Dacilor leghosszabb távján 65 résztvevő rajtolt el, az 55 kilométer hosszú, 1400 méteres szintkülönbséggel nehezített távon Molnár Ede 2:56:02 órás idővel futott be elsőként.

„Nagyon jól alakult a hétvége, hiszen mindkét versenyt megnyertem. Szombaton az első három körben szoros volt a küzdelem, majd ezt követően egy gyökér miatt kicsúsztam, viszont sikerült hamar felzárkóznom, és az élre álltam, az utolsó körben pedig senki nem veszélyeztette a győzelmem. Vasárnap az első emelkedő alatt 30 másodperces előnyre tettem szert, amelyet hamar ledolgoztak a riválisok, akik később technikai próblémákkal küszködtek, én pedig gond nélkül célba értem. Az XCO Román Kupa utolsó szakaszának megrendezése egyelőre kérdéses, amennyiben nem sikerül, idén többet nem állok rajthoz” – nyilatkozta Molnár Ede, aki 2021-ben egy aranyérmet (XCE), egy ezüstérmet (XCM) és egy bronzérmet (XCO) szerzett az országos bajnokságokon, és ezek mellett begyűjtött egy Balkán-bajnoki címet is.

Eredmények: * MTB Academy Cup, elit férfiak: 1. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-­Superbet Racing Team) 1:16:00 óra, 2. Lucian Logigan (Scott ProCycling) 1:25:50, 3. George Vlad Sabău (La Hoya) 1:33:44 * Lupii Dacilor: 1. Molnár Ede 2:56:02 óra, 2. Tudor Cazaceanu 3:04:53, 3. Andrei Cristian Pop 3:17:01. (miska)