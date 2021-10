Sokan pályáznak

A legnépszerűbb kiírás a fiatalok vidéken történő megtelepedését támogató 6.1-es intézkedés, amelyre eddig 58 megyebeli fiatal gazda nyújtotta be pályázatát. A fiatal mezőgazdászok java része termékek előkészítését (kondicionálását) és a termékfeldolgozást is felvállalta üzleti tervében, így célozva meg 60 000 eurós támogatást. Habár a nem hegyvidéken gazdálkodó fiatalok pályázatainál az igényelhető összeg szombat reggelre elfogyott, és a számítógépes rendszer nem engedi a további pályázatok feltöltését, hegyvidéken gazdálkodó fiatalok megtelepedési támogatásánál még mindig rendelkezésre áll közel 3,2 millió euró a hátrányosabb természeti körülmények közepette gazdálkodóknak elkülönített 30 millió euróból. A kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál (6.3-as intézkedés) eddig 5 pályázatot nyújtottak be, a pályázók zöme méhész. A biztosítási összegek részleges megtérítésének támogatásánál (17.1-es intézkedés) eddig 23 megyei mezőgazdasági vállalkozás és magánszemély igényelte a kifizetett biztosítási összeg értékének 70 százalékos megtérítését. Ennél a pénzalapnál a pályázatok benyújtásának határideje október 31.