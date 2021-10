Sokmillió teszt az iskolákba

Mintegy 70 millió tesztet bocsátanak a tanintézmények rendeltetésére, miután az országos gyógyszerügynökség (néhány napon belül) megszabja, hogy milyen típusú non-invazív teszteket lehet használni a SARS-CoV-2-fertőzés szűrésére az iskolákban – jelentette be tegnap Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.

Azt is elmagyarázta, hogyan jutottak ehhez a számhoz: a félévből még 11 hét van hátra, és 3,2 millió tanulót kell tesztelni hetente kétszer. Ez 6,4 millió tesztet jelent hetente, félév végéig (11-gyel beszorozva) tehát 70 millió non-invazív tesztre lesz szükség. A non-invazív tesztelés nem orrnyálkahártyából, hanem nyálból történik. Hozzátette: pozitív eredmény esetén PCR- vagy antigén gyorsteszttel is igazolni kell a megfertőződést, mielőtt jelentik az új esetet. Cîmpeanu szerint múlt hét végén 280 ezer antigén gyorsteszttel egészítette ki a tanügyminisztérium az iskolák készleteit. Minden megyében legalább 5000 ilyen teszt van, ezeket nemcsak a tünetekkel jelentkező tanulók és tanárok használhatják, hanem azok a diákok is, akik negatív tesztet felmutatva akarnak visszatérni az osztálytermi oktatásra. A miniszter leszögezte: az iskolák működését illetően két világos szabály van. Az egyik kimondja, hogy ha egy osztályban igazolnak egy koronavírusos megbetegedést, fel kell függeszteni a jelenléti oktatást. A másik szabály szerint ha egy iskolában az osztályok legalább felében felfüggesztik a jelenléti oktatást, a teljes tanintézetnek át kell térnie az online tanrendre.