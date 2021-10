Sportfelszerelést kaptak az iskolák

Közel kétszáz sportszercsomag érkezett tegnap két háromszéki elosztó központba, amelyet a magyar és a magyar tagozattal is rendelkező iskolák már át is vettek. Az adomány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának ajándéka, amelyet a nemzeti újrakezdés éve (2021) program részeként juttat el a magyar kormányszerv minden külhoni magyar iskolába.

A sportszercsomagok méretét a tanulók létszámához igazították, ettől függ, hogy milyen mennyiségben tartalmaznak futball-, futsal-, kézi- és kosárlabdákat. Labdapumpa, ugrókötél, a csapatok számára megkülönböztető mez is van a csomagokban, amelyekből Erdélyben összesen 1447-et osztanak szét, ebből 810-et elemi osztályok, 498-at gimnáziumi és 139-et a középiskolai osztályok kapnak. Háromszéken a két elosztó központba (Sepsiszentgyörgyön a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolába, Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolába) az elemi tagozat számára 113 csomag érkezett, az V–VIII. osztályoknak összeállított felszerelésből 65 csomag jutott, a középiskolásoknak tizenöt. A felszerelést a városi és a községközponti iskolák vették át, utóbbiak esetében a leosztási jegyzőkönyvben pontosan szerepelt, hogy az ide tartozó falusi iskolák is megkapják a csomagokat a gyermeklétszám függvényében az előre meghatározott mennyiségben. A magyar kormány vonatkozó programját Erdélyben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége bonyolítja le, az érintett iskolák és ezen belül a három különböző tagozat jegyzékét is a szervezet állította össze, ők gondoskodtak arról is, hogy a megyékbe eljussanak a csomagok.