Könnyebben juthatunk Bodzavidékre

Teljes körű felújítás zajlik a Nagyborosnyó–Bodzaforduló útszakaszon. A DJ121A jelzésű, Nagypatakon áthaladó úton az eddig csupán kavicsozott részek is aszfaltburkolatot kapnak. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke régebbi megjegyzése szerint a térségben ez jelenti az utóbbi ötven év legnagyobb munkálatát. Lényeges, hogy a 22,5 kilométeres szakasz korszerűsítése létfontosságúvá vált Kovászna és Zágon lakói számára azt követően, hogy a két közigazgatási egységet önkényesen a kézdivásárhelyi bíróság hatásköréből a bodzafordulóinak „utalták” át.

Az útszakasz felújítását az Helyi Fejlesztések Országos Programjából finanszírozzák, a megyei tanács hozzájárulásával. A befektetés összértéke 27 millió lej. A kivitelezést a megyei útügy végzi, együtt a brassói Consal Kft.-vel, alvállalkozók bevonásával. A munkálatok befejezésének határideje az idei év vége.

Nagyborosnyó területén – a kovásznai keresztúttól kezdődően Kisborosnyó felé – jelenleg is dolgoznak. A meglévő aszfaltot teljes szélességében felmarták. Sőt, többször is végigment a darálógép, egészen apró szemcsésig őrölve a bitument. Az őrledék az úttesten maradt, az áthaladó járművek mára alaposan újra ledöngölték.

Az utat szegélyező betonelemeket is kiszedték a földből, ezeket elszállították. A kovásznai elágazástól a Nagyborosnyó felé tartó útszakaszon 2011-ben rendelt meg útjavítást a megyei tanács „a repedések kezelése összetett polimerrel módosított bitumennel” kísérleti program részeként. Az utat kaviccsal is erősítették, a meleg aszfaltba nyomott aprókő a mostani felmarás után is jól látható.

A Nagyborosnyóról Bodzafordulóra vezető út a zágoniak és kovásznaiak számára azért lett különösen fontos, mert júniusban – az érintett települések tudta nélkül – a két közigazgatási egységet áthelyezték a kézdivásárhelyi bíróság hatásköréből a bodzafordulóihoz. Az eredeti állapot visszaállítása érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, a több ezer szignót tartalmazó íveket eljuttatták a kormány főtitkárságához, az igazságügyi minisztériumhoz is – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József kovásznai polgármester. A minisztériumban nem ellenzik a visszahelyezést, de a végső szó a Legfelsőbb Bírói Tanácsé. Innen még nincs visszajelzés – tudtuk meg a fürdőváros polgármesterétől.

Kiss Gusztáv zágoni polgármester sem tudott újdonsággal szolgálni az ügyben. Annyit mondott: bíznak a zágoniaknak kedvező döntésben, hogy a jogi ügyeiket újból Kézdivásárhelyen tudják intézni.

Egyébként Zágonból is vezet út Bodzafordulóra – a DN13E jelzésű országút. Annak állapota azonban minősíthetetlen. Nincs aszfaltozva, esős időben, télen járhatatlan, száraz időben a gödrök teszik lehetetlenné a közlekedést, főként a kisautók számára. Nemrég történt, hogy egy kamion akadt el a Tekergőknek nevezett útszakaszon (a sok éles kanyar miatt nevezték el így az utat a zágoniak), gyakorlatilag elzárta az autós forgalmat. Amíg nem szabadították fel az utat, a Zágonbárkány felé tartóknak Nagypatak irányába kellett fordulniuk, ott viszont az útjavítás miatti bonyodalmakkal szembesültek.