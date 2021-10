A közgazdasági és közigazgatási szakon távoktatásban kezdték az új tanévet, a környezettudomány szak hallgatói személyesen is részt vehetnek az előadásokon, szemináriumokon és a gyakorlati órákon a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán.

Lapunk érdeklődésére Cziprián-Kovács Loránd tagozati igazgató elmondta, az egyes karok határozata alapján szervezik meg az oktatást, ezt követik Sepsiszentgyörgyön is, ezért van különbség szakonként a tanítás módja között. Mivel a kolozsvári Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar úgy döntött, hogy hagyományos módon, vagyis személyes jelenléttel tanít, ezt a helyi szakon is be kell tartani – mondotta. Kérdésünkre, hogy egyéni, illetve kiscsoportos megbeszélésekre, konzultációkra van-e lehetőség, a tagozat vezetője elmondta, az órán kívüli tevékenységekre vonatkozóan nagyon szigorúak a járványügyi szabályok. Az egyetem épületébe való belépésnél igazolni kell a védettséget. A maszk kötelező, a tantermekben a helyek legtöbb felét szabad elfoglalni, a tevékenység legtöbb egy órát tarthat – ismertette az intézményvezető.

Idén hatvannyolc elsőéves van az alapképzésen, huszonheten a közigazgatási és huszonöten a közgazdasági tanszéken tanulnak, tizenhat gólya van a környezettudományi szakon, ahol negyven hallgató tanul magyar tannyel­vű csoportokban. A három képzési területen összesen 320 diákjuk van, ebből 181-en alapképzésben. Az üzletgazdasági tanszéken is van alap- és magiszteri képzés, előbbinek hetvenhat, utóbbinak hatvanhárom hallgatója van.