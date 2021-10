15 ezer új eset, 252 áldozat /FRISSÍTVE: Háromszéki helyzet/

Az ország egyre jobban bevörösödik, már csak öt olyan megye van, ahol a fertőzöttség nem éri el a 3 ezreléket, és mindössze kettő – Kovászna és Hargita – , ahol 2 ezrelék alatt marad. Bukarestben 2515 új esettel 10,31 ezrelékre emelkedett a fertőzöttség, ennél csak Ilfov megyében nagyobb, 612 új esettel 10,68 ezrelékes. Háromszéken 34 új fertőzést jegyeztek, ezzel a megye fertőzőttsége 1,76 ezrelékre nőtt. Sajnos az áldozatok között is van(nak) háromszéki(ek).

A 252 áldozat közül 238-nak volt társbetegsége is, 227-en pedig nem voltak beoltva. A 25 beoltott beteg között kettőnek nem volt ismert társbetegsége. A legfiatalabb áldozat 25 éves volt, de 2 harmincas, 9 negyvenes, 19 ötvenes éveiben járó fertőzött is elhunyt. A 70-79 évesek közül 88, a 60-69 évesek közül 70, a 80 év feletti korosztályból 63 hunyt el a koronavírus-fertőzés következtében.

Kórházban jelenleg 14 402 koronavírusos beteg fekszik, közülük 1480 az intenzív osztályon. A betegek közel egyharmada gyermek, a 407 kiskorúból 22-nek az állapota súlyos. További 98 168 igazoltan fertőzött személy házi vagy intézményes elkülönítésben tartózkodik, 62 760 személy pedig karanténban. A fertőzöttek száma azonban nagyobb, mint amennyi a hivatalos nyilvántartásokban megjelenik: Nelu Tătaru volt egészségügyi miniszter szerint a reális fertőzöttség már tavaly is öt-tízszerese volt a lejelentett számoknak, és most is lehet akár 50 000 be nem jelentett fertőzés, mert az ember már otthon is tesztelhetik magukat. Hozzátette: az országos közegészségügyi intézet (INSP) szerint akár napi 30 000 ismert esetig is felugorhat a fertőzöttség. Az orvosok már közölték, hogy az előző hullámokhoz képest négyszeresére emelkedett a COVID-19-cel diagnosztizált gyermekek és fiatalok aránya.

Háromszéki helyzet

Megyénkben 34 új fertőzést jelentettek az elmúlt 24 órában (296 teszt elvégzése alapján), és 27 gyógyulást. Az ismert esetek száma ezzel 9227-re nőtt, a gyógyultaké pedig 8336-ra. A fertőzöttségi mutató 1,88 ezrelékre emelkedett. A prefektúra jelentése szerint nem történt a koronavírushoz köthető elhalálozás Háromszéken, a Stratégiai Kommunikációs Csoport összegezésében azonban Kovászna megyei áldozat(ok) is megjelennek. Kórházban jelenleg 45 beteget ápolnak, közülük öten intenzív terápiára szorulnak, ott a számukra elkülönített ágyak mind foglaltak (a fertőző osztályon még 12 szabad ágy van).

Jelenleg 405 aktív eset van a megyében: 50 Kovásznán (ahol a fertőzöttség 4,56 ezrelékes), 226 Sepsiszentgyörgyön (3,54 ezrelék), 8 Sepsibodokon (3,09), 13 Uzonban (2,79), 5 Illyefalván (2,42), 10 Zabolán (2,13), 3 Kökösben (2,01), 4 Dobollón (1,77), 3 Kézdiszentkereszten (1,74), 32 Kézdivásárhelyen (1,61), 5 Torján (1,30), 5 Zágonbárkányban (1,24), 3 Sepsikőröspatakon (1,20), 2 Árkoson (1,16), 4 Bereckben (1,16), 2 Mikóújfaluban (1,12), 1 Dálnokon (1,06), 10 Bodzafordulón (1,06), 5 Szitabodzán (1,03), 3 Szentkatolnán (0,90), 1 Esztelneken (0,89), 5 Előpatakon (0,88), 1 Maksán (0,80), 2 Hidvégen (0,79), 1 Barátoson (0,72), 6 Baróton (0,67), 1 Nagyajtán (0,62), 2 Bölönben (0,61), 3 Zágonban (0,59), 1 Vargyason (0,58), 1 Lemhényben (0,54), 1 Rétyen (0,43), 2 Kézdiszentléleken (0,43), 2 Nagybaconban (0,42), 1 Gidófalván (0,37), 1 Ozsdolán (0,27), 1 Bardocon (0,19) és 1 Gelencén (0,19). Hét községben egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak.

A fertőzés ellen beoltottak száma továbbra is lassan növekszik: hétfőn 33 733 személy volt mindkét adaggal immunizálva, és 6058 személy az egyadagos oltással, kedden pedig 11-gyel többen voltak, akik mindkét adagot megkapták, és 76-tal többen, akik az egyadagos védelmet választották. A harmadik oltásra is jelentkezni lehet már, eddig 1221-en kapták meg, 81-el többen, mint hétfőn.

A járványügyi rendelkezések betartását továbbra is ellenőrzik a hatóságok: a rendőrség és a csendőrség képviselőiből álló vegyes csapatok az elmúlt 24 órában 619 személyt, nyolc kereskedelmi társaságot, 23 különböző helyszínt és objektumot, és tíz személyszállító járművet ellenőriztek, és 17 bírságot róttak ki összesen 3000 lej értékben.