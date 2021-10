15 ezer új eset, 252 áldozat

Az ország egyre jobban bevörösödik, már csak öt olyan megye van, ahol a fertőzöttség nem éri el a 3 ezreléket, és mindössze kettő – Kovászna és Hargita – , ahol 2 ezrelék alatt marad. Bukarestben 2515 új esettel 10,31 ezrelékre emelkedett a fertőzöttség, ennél csak Ilfov megyében nagyobb, 612 új esettel 10,68 ezrelékes. Háromszéken 34 új fertőzést jegyeztek, ezzel a megye fertőzőttsége 1,76 ezrelékre nőtt. Sajnos az áldozatok között is van(nak) háromszéki(ek).

A 252 áldozat közül 238-nak volt társbetegsége is, 227-en pedig nem voltak beoltva. A 25 beoltott beteg között kettőnek nem volt ismert társbetegsége. A legfiatalabb áldozat 25 éves volt, de 2 harmincas, 9 negyvenes, 19 ötvenes éveiben járó fertőzött is elhunyt. A 70-79 évesek közül 88, a 60-69 évesek közül 70, a 80 év feletti korosztályból 63 hunyt el a koronavírus-fertőzés következtében.

Kórházban jelenleg 14 402 koronavírusos beteg fekszik, közülük 1480 az intenzív osztályon. A betegek közel egyharmada gyermek, a 407 kiskorúból 22-nek az állapota súlyos. További 98 168 igazoltan fertőzött személy házi vagy intézményes elkülönítésben tartózkodik, 62 760 személy pedig karanténban. A fertőzöttek száma azonban nagyobb, mint amennyi a hivatalos nyilvántartásokban megjelenik: Nelu Tătaru volt egészségügyi miniszter szerint a reális fertőzöttség már tavaly is öt-tízszerese volt a lejelentett számoknak, és most is lehet akár 50 000 be nem jelentett fertőzés, mert az ember már otthon is tesztelhetik magukat. Hozzátette: az országos közegészségügyi intézet (INSP) szerint akár napi 30 000 ismert esetig is felugorhat a fertőzöttség. Az orvosok már közölték, hogy az előző hullámokhoz képest négyszeresére emelkedett a COVID-19-cel diagnosztizált gyermekek és fiatalok aránya.