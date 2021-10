Dolgozó, továbbtanuló fiatalok támogatása a cél

A polgármesteri hivatal honlapján elérhető tervezethez (www.sepsiszentgyorgyinfo.ro) kedd délelőttig mindössze két észrevétel futott be a megadott e-mail-címre, ám az önkormányzat munkatársai összegyűjtötték a téma kapcsán különböző felületeken megjelent észrevételeket, javaslatokat – számolt be keddi sajtótájékoztatóján Vargha Fruzsina alpolgármester, aki jelezte: szerdán még várják a lakosság véleményét, sőt, adott a lehetőség a személyes megbeszélésre is.

Elmondta, többen szóvá tették, félő, hogy a támogatás hatására esetleg megugrik a lakbérek összege – mint elismerte, ez a kezdeményezőkben is felmerült –, mások a jogosultság, a jelentkezés feltételei kapcsán fogalmazták meg aggályaikat. Úgy vélte, az első támogatások kiutalása után fény derül majd azokra a buktatókra, melyeket javítani kell, akárcsak azokra a folyamatokra, amelyeket változtatni vagy erősíteni kell. „Amennyire tudtuk, egyszerűsítettük a procedúrákat, úgy gondolom, a jelentkezéshez szükséges iratok sem igényelnek nagymértékű utánajárást, igyekeztünk a jelentkezési határidőket és a válaszadási időt is a minimálisra csökkenteni” – fogalmazott. Kiemelte, a program kettős célja, hogy a valóban magas lakbérek kifizetéséhez támogatást biztosítsanak a célcsoportnak, a másik pedig az, hogy törvényes keretek közé tereljék a bérlést, hiszen csak abban az esetben részesül támogatásban az igénylő, ha bérleti szerződést kötött az ingatlan tulajdonosával.

Elmondta, a lakbértámogatás tulajdonképpen az ifjúsági konzultáció során felmerült problémákra adott válaszok egyike, az önkormányzat mások mellett azokra a fiatalokra is gondolt, akik Sepsiszentgyörgyöt választják felsőfokú tanulmányaik helyszínéül. A most indult művészeti szakra jelentkezők fele más településről jött, s jövőben indul a sportszak is, ha felpezsdül az egyetemi élet, akkor fontos lesz, hogy a fiatalok elérhető áron tudjanak lakáshoz jutni – összegzett az alpolgármester.