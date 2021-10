A megemlékezés Kató Balázs, a Székely Mikó Kollégium tanulójának szavalatával folytatódik, majd ft. Ilyés Zsolt plébános megáldja a kopjafákat. A koszorúk elhelyezése és a himnuszok eléneklése után az egybegyűltek levonulnak az Erzsébet parkba, az 1848-as emlékműhöz, ahol a kegyelet virágainak elhelyezése zárja a megemlékezést.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Református Kollégiumban a IX. A és B osztály versrészleteket ad elő 10.50-kor az iskola udvarán. 14 órakor csatlakoznak a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjaihoz, és közös műsorral tisztelegnek az aradi tizenhármak előtt. Az ünnepség koszorúzással ér véget az iskola egykori tanára, az aradi vértanúk gyóntatópapja, Sujánszky Euszták emlékplakettje előtt.

KOVÁSZNA. A belvárosi református templom kertjében 17 órától kezdődik az aradi vértanúkra való megemlékezés.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától rendhagyó könyvet, képzőművészeti albumot mutatnak be. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) adta ki idén a Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetet, mely példa nélküli együttgondolkodással, összefogással valósult meg. Az album közli Léphaft Pál jeles vajdasági karikaturista 52, gúnyhatáron inneni rajzát, melyekhez tíz országból 52 magyar újságíró írt egy-egy szösszenetet. A bemutatón jelen lesz Galbács Pál, a könyv ötletgazdája, Ambrus Attila, a kötet szerkesztője, Bedő Zoltán és Szekeres Attila, az SZMÚE elnöke, illetve külkapcsolati megbízottja, több szerző, és a technika segítségével élőben bekapcsolódik Léphaft Pál, akinek karikatúráit kivetítve is bemutatják. A rendezvényre a Sepsiszentgyörgyre érvényes járványügyi intézkedések betartásával kerül sor.

Kiállítás

RIZMAYER PÉTER képzőművész Utolsó vacsora című kiállítását a Székely Nemzeti Múzeum Lábas Ház Pincegalériájában október 7-én, csütörtökön 18 órakor Dimény András képzőművész, művészettörténész nyitja meg.

KOVÁSZNA Az október 8–17. között zajló Székelyföld Napok rendezvénysorozat részeként október 8-án, pénteken 17 órakor a Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében kerül sor a Maros-mezőségi Művésztelep kiállításának megnyitójára. A tárlatot Czirjék Lajos festőművész, a művésztelep vezetője méltatja.

Mesélő Háromszék

Ma Kovásznán a Művelődési Központban 10 és 12 órától Az égig érő fa – a MárkusZínház mesés bábelőadása; Sepsiszentgyörgyön a Református Kollégiumban 10 órától 13.30-ig Mese, mese mátka – mesés-játékos foglalkozás Benkő Évával; a Gyermekotthonban 11 órától mesesimogató – mesére épülő játékos-zenés képzőművészeti foglalkozás Kovács Erzsébettel és Kolumbán Hannával; a kamarateremben 11 és 18 órától A buták versenye – a Cimborák Bábszínház

előadása.

Jegyek előfoglalása és szervezett csoportok jelentkezése a 0755 335 400-as telefonon Csüdöm Eszternél lehetséges. Jegyár: 10 lej.

Zene

ZENEKARI TOBORZÓ. Ma 19 óráig lehet jelentkezni a 0762 674 516-os telefonon vagy a culturacv@gmail.com e-mail-

címen Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekarába, ahová várják a régi és új tagokat. A hangszer­oktatást a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola tanárai tartják (klarinét, fuvola, szaxofon, tenorkürt, trombita, tuba, vadászkürt, valamint dob-ütőhangszerek). Az oktatás a zenekar tagjai számára díjmentes. Az első találkozóra október 7-én, csütörtökön 15–16.30 óráig kerül sor.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16 órától Bébi úr: Családi ügy (magyarul beszélő), 16 órától 007 Nincs idő meghalni (román felirattal) és 18 órától magyarul beszélő; 19 órától Egy évem Salingerrel (román felirattal), 21 órától Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (román felirattal), 21 órától Az emberi hang (román felirattal), 21.30-tól Lux Aeterna (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

FILMTETTFESZT. Kovásznán a Művelődési Központban 18 órától a Zárójelentés című magyar filmdrámát vetítik a Film­tettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle keretében. A belépés díjtalan, kötelező a maszkviselés.

Névadó ünnepség és játszótéravató

A Roy Chowdhury Mikes-Alapítvány szervezésében október 8-án, pénteken 13 órától gróf Mikes Klementina emlékére megtartják a zabolai I–IV. osztályos iskolaépület névadó ünnepségét és a játszótéravatót. Köszöntőt mond a család részéről Gregor Roy Chowdhury, beszédet tart dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, megáldja Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Egyházmegye esperese. Az ünnepi műsorban közreműködnek a zabolai iskola elemi osztályos tanulói. A részvételi szándékot a 0722 180 152-es telefonszámon vagy az imola.dobra@zabola.com e-mail-címen kérik jelezni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Erdőfülében ma 9–17 óráig, Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 10–13 óráig a Gesztenye utca 6/A, B, C; 7/A, B; 8/A, B; 9/A, B, C; 10/A, B, C, D tömbházaiban; a Sas, Kertész, Fecske és Galamb utcában szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Ma éjjel Kézdivásárhelyen mosatják az ivóvízhálózat vezetékeit, emiatt éjféltől csütörtök reggel 5 óráig arra kell számítani, hogy a csapokból kisebb nyomású és zavaros ivóvíz folyik. Ugyanebben az időszakban Oroszfaluban, Sárfalván, Szászfaluban és Nyujtódon is szünetel a vízszolgáltatás a karbantartási munkálatok miatt. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet szá­mítani.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Gelencén a tekepálya feletti protokollteremben fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Torján és Futásfalván, csütörtökön Bereckben gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállí­tanak el.

GÉPJÁRMŰVEZETŐI VIZSGA. Még van 35 szabad hely arra a gépjárművezetői jogosítvány megszerzéséért kiírt gyakorlati vizsgára, amelyet a Kovászna megyei prefektúra és a Kovászna Megyei Gépjármű-bejegyzési és Jogosítványkibocsátó Hivatal (SPCRPCIV) szervez október 9-én és 10-én Sepsiszentgyörgyön Maros megyei rendőrök segítségével. Iratkozni a vizsgára jogosító iratcsomóval és személyi igazolvánnyal az SPCRPCIV székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 21–23. szám alatt lehet.

INGYENES FELVÉTELI FELKÉSZÍTŐT tart a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata a jövő szeptembertől induló drámaosztályba október 9-én, szombaton 15 órától a líceum Visky Árpád Drámater­mében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

HIBAIGAZÍTÁS. A tegnapi lapszámunkban megjelent Kopjafát állítottak Gaál Sándor emlékére című riportban tévesen írtuk, hogy a kopjafát adományozták. A valóság ezzel szemben az, hogy a kopjafa anyagát Szántó László faragómestertől vásárolták, és az egyik legjobb tanítványa, Bákai Árpád Attila faragta ki.