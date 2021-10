A lakosság kétharmada kap támogatást

A minimálbér emelése mellett több olyan pénzügyi jellegű határozatot is elfogadott hétfői ülésén a – tegnap már megbukott – kormány, amely a lakosságot közvetlenül érinti. Ilyen az energiaszámlák állami kompenzálása is, amely 5,2 millió áramfogyasztó és 2,2 millió földgázfogyasztó háztartást érint.

A sürgősségi rendelet szerint azok a lakossági fogyasztók, akik havonta 30 és 200 kilowattóra (az öt hónap alatt 150 és 1000 kilowattóra) közötti villamos energiát használnak el, 21 banis árkompenzációban részesülnek kilowattóránként, attól függetlenül, hogy mennyiért vásárolják az áramot – közölte Virgil Popescu energiaügyi miniszter. Elmagyarázta: jelenleg a hazai piacon a legalacsonyabb energiaár 68 bani kilowattóránként, a kompenzáció ettől a referenciaártól indul, vagyis erre a szintre hoz minden olyan villanyszámlát, amelynél az eltérés nem nagyobb 21 baninál. Konkrét példát is mondott: a havi 100 kilowattóra áramot elhasználó háztartás villanyszámlája kilowattóránként 90 banis áron számolva 90 lej. Az állam kilowattóránként 21 banival, vagyis 21 lejjel pótol be a számla kifizetésébe. Így a fogyasztónak végül 69 lejt kell csak kifizetnie. Ezt kilowattóránként 69 banit jelent, ami egy banival nagyobb a referenciaárnál. Ha azonban a háztartás olyan szolgáltatóval szerződött, amelyik nem 90, hanem csak 80 banit kér kilowattóránként, akkor az állami támogatás révén kilowattóránként 21 banival kevesebbet, 59 banit kellene fizetnie. Csakhogy az 59 bani kisebb a referenciaárnál, így végül a fogyasztó a 80 bani helyett a referenciaárat, azaz 68 banit fog kifizetni kilowattóránként, vagyis az állam az esetükben kilowattóránként 12 banival pótol be a számlába – fejtette ki Virgil Popescu, hozzátéve: ezzel arra akarják bátorítani a fogyasztókat, hogy iratkozzanak át az alacsonyabb tarifákkal dolgozó szolgáltatókhoz.

A földgáz esetében 25 százalékos árkompenzációt vezetnek be a következő öt hónapra azok számára, akik ebben az időszakban havi 20 és 200 köbméter közötti gázmennyiséget fogyasztanak. A földgáznál a megawattóránként 125 lejes referenciaár feletti részt kompenzálják, és a mechanizmus ugyanaz, mint a villanyszámlák esetében. Ezeket a támogatásokat a családoknak nem kell külön kérvényezniük, mert a kompenzáció összegével kisebb villany- és földgázszámlát fognak kapni a november 1-től március 30-ig terjedő öt hónapos időszakban.

Virgil Popescu azt is elmondta: a kormánynak nem áll szándékában maximálni az energiaárakat, szerinte egyetlen európai ország sem tette meg ezt.

A sérülékeny fogyasztók többet kapnak

A kis jövedelműeket külön is támogatják, erről nemrég fogadott el törvényt a parlament, a kormány pedig a jogszabály alkalmazási szabályait, azaz a végrehajtásban illetékes intézmények feladatait rögzítette. Erről Raluca Turcan munkaügyi miniszter számolt be, kiemelve, hogy a rászorulók kétféle támogatást is kapnak, egyet az energiaszámlák kompenzálásával, egyet pedig ezek kifizetésére. Utóbbira azok a családok jogosultak, amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt; az egyedülálló személyek esetében ez a küszöbérték 2053 lej.

Súlyos bírság a késő bérekért

A munkatörvénykönyvet is módosította – sürgősségi rendelettel – hétfőn a kormány. Az új rendelkezések értelmében alkalmazottanként 5000 és 10 000 lej közötti bírsággal sújthatók azok a munkáltatók, akik harminc napnál többet késnek a munkabérek kifizetésével, illetve 8000 és 10 000 lej közötti bírsággal a foglalkoztatottak munkaviszonyának részleges eltitkolása miatt. Ezekkel a rendelkezésekkel a szürkemunkát, a ,,zsebből” kiegészített alacsony béreket próbálják visszaszorítani – magyarázta Raluca Turcan. A kormány egyúttal a jelenlegi 60 napról 90 napra növelte azt az időszakot, ami alatt a munkáltatók kötelesek fizetett szabadnappal kompenzálni az alkalmazottjaik túlóráit.