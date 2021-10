A kiutalt összegből a kórház radiológiaosztályára egy modern röntgenkészüléket és egy doppler rendszerű ekográfot vásároltak, mely a véredényekben történő áramlásról, keringésről nyújt információkat a szakorvosnak. Egy hasonló doppler rendszerű ekográfot a szülészet-nőgyógyászati osztály részére is beszereztek. Új számítógép-alapú audiométerrel szerelték fel a fül-orr-gégészetet, a bőrgyógyászatra pedig korszerű digitális dermatoszkóp érkezik, amely lehetővé teszi az azonnali diagnózist. A belgyógyászatra három darab EKG-készüléket vásároltak. A digitális röntgengép megérkezett, összeszerelése és üzembe helyezése folyamatban van, de meg kell várni az engedélyeztetést. Európai uniós forrásokból ugyanakkor a legmodernebb röntgenkészülékkel szerelték fel a kórház ortopédiai osztályához tartozó műtőtermet is. A gépet már üzembe helyezték, azonban itt is várni kell még az engedélyekre.