A konferencia csütörtök délben Jakab Hajnal Imola siménfalvi református lelkipásztor áhítatával kezdődött, aki Ezékiel próféta igéje alapján hangsúlyozta: a nagy történelmi fordulatokon, világfelforgató eseményeken túl mindig a mi saját kis történetünk a legfontosabb számunkra, és Isten számára is csak az fontos igazán, ami a nagy események hátterében elrejtve történik.

Ezután Kovács Réka pszichológus köszöntötte a jelenlévőket, bemutatva a konferencia meghívottjait. Az üdvözletek sorában elsőként a házigazda Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társaság elnöke, Kondor Ágota üzenete hangzott el, majd dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Pszichológiai Intézet Továbbképző Központjának leköszönő vezetője arról mesélt, hogy milyen nagy eredmény, hogy 19 évvel ezelőtt Illyefalván létrejött a mentálhigiénés képzés, mely a „helyreállításról” szól. Erdély után Budapesten, majd Felvidéken, Kárpátalján és legutóbb a Délvidéken is elindult ez a képzés, mely bizonyos értelemben páratlan, hisz nincs más olyan egyetem, mely az egész Kárpát-medencei magyarságot összefogja. Ezután Kovács Katalin, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa szólalt fel, aki köszöntőjében az embertől emberig való kapcsolódás fontosságáról beszélt. Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke köszöntőjében kijelentette: azért is fontos, hogy itt Háromszéken beszélünk a magyar nemzet lelkiállapotáról, mert az itt élő székely ember „egy fokkal jobban tud szeretni, mint más, egy fokkal jobban tud örvendeni, mint más, de búslakodni talán két fokkal is jobban tud, mint más”.

A köszöntők után két szakmai előadást hallhattak a jelenlévők: elsőként Buza Domonkos, a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke tartott előadást „...és meséld el fiaidnak”– Az identitás narratív címmel, majd dr. Zseni Annamária pszichiáter, pszichoterapeuta Transzgenerációs traumák hatásai című értekezése következett. Este került sor a Buda Béla-díj átadására, majd minden régió bemutatkozott a plénum előtt.

Pénteken Horváth Péter lelkipásztor áhítata után két részletben vetítették dr. Zseni Annamária és Jelenczki István filmrendező, képzőművész Ön-Tér-Kép című 2016-ban készült filmjét. A film egy rendszerállítási módszerrel készült, többéves kutatási folyamat néhány fontosabb epizódját dokumentálja, ami arra az elméletre épült, hogy mindannyian őrizzük azokat a történeti traumákat, amelyek a nemzetünket érintették, és ez a fajta élményanyag előhívható. A rendszerállítási módszer alapja, hogy minden olyan összetartozó közösségnek, ami egy rendszert alkot – legyen az család, vagy akár nemzet –, van egy közös erőtere, működésmódja, ami kutatható, így fény deríthető az egyes elemek közötti kapcsolatokra, összefüggésekre, dinamikákra.

A film alkotói Kopp Mária pszichológusnőnek abból a korábbi kutatásából indultak ki, mely megállapította, hogy a magyar társadalom tagjainak 70 százaléka krónikus stresszállapotban van, és egy állandó anomáliás állapot jellemzi a magyar közéletet és közhangulatot. A tudattalanra fókuszálva a magyar általános lelkiállapot keresztmetszetét vizsgálták, megpróbáltak választ találni arra a kérdésre, hogy milyen folyamatok vezettek el odáig, ahol most tartunk, és a jelen állapotból való kivezető út lehetőségeit is felvázolták. Mint kiderült, a nemzedékeken átívelő traumáknak a feldolgozatlansága vezethetett el oda, ahol most tart a nemzet, és reményeik szerint ez a film is segítséget nyújt a megoldáshoz, ugyanis felmutatja a feldolgozás kötelező stációit, mint amilyen az igazság feltárása, a felelős megnevezése, a felelősség elvállalása, a bocsánatkérés, az események kiegyenlítése. Csak ezután történhet meg, hogy a szakralitás segítségével visszakötődjünk önmagunkhoz, és kiáradjon a szeretet, mely újra termővé fordíthatja a jelenünket.

A filmet közös beszélgetés követte, mely során kiderült, hogy a nézők nagy részét erősen megérintették a látottak. Azokra volt igazán nagy hatása a filmnek, akik nem konkrét jelentéseket kerestek a kísérlet mögött, inkább érzelmileg próbáltak kapcsolódni a történésekhez.

Délután kiscsoportos műhelymunkákon dolgoztak tovább a konferencia résztvevői, ennek végén pedig minden csoport beszámolt az átélt élményekről, érzésekről, gondolatokról. Az est során egyre közvetlenebbé és meghittebbé vált a hangulat, versek is elhangzottak, majd a szokásos köszönetek és ajándékozás után dr. Kövi Zsuzsanna, a KRE Pszichológiai Intézet Továbbképző Központjának új vezetője zárta a konferenciát.

Másnap kirándulást tartottak Felső-Háromszéken, mely során megmutatták a környék nevezetességeit a Kárpát-medence más régióiból érkezőknek.