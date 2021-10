KOVÁSZNA. Az október 8–17. között zajló Székelyföld Napok keretében pénteken 17 órakor a Kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében kerül sor a Maros-mezőségi Művésztelep kiállításának megnyitójára. A tárlatot Czirjék Lajos festőművész, a művésztelep vezetője méltatja.

EMŰK. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (Olt. utca 2. szám) szombaton 16 órától az Ösztön – I. Erdélyi Képzőművészeti Seregszemle című kiállításhoz kapcsolódóan Madaras Péter kurátor interaktív tárlatvezetésen mutatja be a kiállítást létrehívó elképzelést, a kiállító alkotókat és a műveket.

Visor Székelyföldi Fotófesztivál és műhelymunka

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében október 8–17. között második alkalommal kerül sor a Visor – Székelyföldi Fotófesztiválra. A fotográfia értékeit bemutató eseménysorozat nyitórendezvénye az objektív mögött álló művészeket, fényképészeket hívja közös műhelymunkára Vancsó Zoltán fotográfus, fotóriporter pénteken 15 órától. A műhelymunkán való részvétel ingyenes, a korlátozott számú helyek a jelentkezés sorrendjében foglalhatóak el. Regisztrálni a cultcovasna@gmail.com e-mail-címen lehet név és telefonszám megadásával. 19 órától a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérrel együttműködésben megnyílik Várnagy Tibor Photoessential? Kamera nélkül készült fotográfiák nevet viselő tárlata.

Mesélő Háromszék

Ma Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 10 és 12 órától Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok – mesés bábelőadás; a kamarateremben 11 és 13 órától Laci királyfi – a MárkusZínház mesés bábelőadása; Sepsibodokon a Mesekunyhóban 14 órától Mese, mese mátka – mesés-játékos foglalkozás Benkő Évával; Illyefalván a KIDA-központban 16 órától Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok – mesés bábelőadás; Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban 17–20 óráig mesefolyam: olvasómaraton kedvenc népmesékből; a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 20 órától esti mese felnőtteknek: Écsi Gyöngyi meseestje.

Jegyek előfoglalása és szervezett csoportok jelentkezése a 0755 335 400-as telefonon Csüdöm Eszternél lehetséges. Jegyár: 10 lej.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.30-tól Mancs őrjárat: A film (magyarul beszélő); 17 órától Filmgalopp 1. – erdélyi dokumentumfilmek: Gyuri, Isteni kéz román felirattal; 18.15-től Miután elbuktunk (magyarul beszélő), 19 órától Jutalomutazás (román felirattal), 20.15-től 007 Nincs idő meghalni (magyarul beszélő), 21 órától Legjobb tudomásom szerint (román felirattal). Telefon: 0787 526 102.

FILMTETTFESZT. Kovásznán a Művelődési Központban 18 órától a Hab című magyar romantikus vígjátékot vetítik a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle keretében. • Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban ma: 10 órától Hahó, Öcsi! (magyar családi vígjáték), 18 órától Űrpiknik (magyar vígjáték), 20 órától Hasadék (magyar filmdráma). Telefon: 0730 600 279. A belépés díjtalan, kötelező a maszkviselés.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Görgey Gábor Hol a stukker?! című darabját mutatják be ma 19 órától. Rendező: Kolcsár József. További előadások: október 11-én, hétfőn és 12-én, kedden 19 órától. Jegyár: 25/20 lej.

Tánc

TÁNCPRÓBÁK. A Százlábú néptáncegyüttes utánpótláscsapata, az Aprólábak néptáncegyüttes hétfőnként 17–18 óráig tart táncpróbákat. Várnak minden 6–9 év közötti, táncolni, játszani szerető gyermeket. Jelentkezni a 0751 109 751-es és a 0740 810 878-as telefonszámon lehet. Az együttes vezetői: Virág Endre és Imola.

Hitvilág

IMALÁNC A MEGBOCSÁTÁSÉRT. A Szent Család védelme alatt október 7. – november 4. között a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport szervezésésben a belvárosi Szent József-templomban Megbocsátás imalánc néven nagyszabású imalánc kezdődik. A nyitó szentmisét ma 18 órától Ilyés Zsolt plébános mutatja be, lesz szentségimádás és rózsafüzér-ima. Az eseményt a Mária Rádió élőben közvetíti.

ÁTADÓ ÜNNEPSÉG. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatala és a Sepsiszentgyörgyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség közös szervezésében tartják pénteken 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Dohány utca 6. szám alatt az Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központ átadó ünnepségét. A rendezvény 12.30-tól az evangélikus templomban hálaadó istentisztelettel folytatódik. A beruházás a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja részeként valósult meg kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára.

Névadó ünnepség és játszótéravató

A Roy Chowdhury Mikes-Alapítvány szervezésében pénteken 13 órától gróf Mikes Klementina emlékére megtartják a zabolai I–IV. osztályos iskolaépület névadó ünnepségét és a játszótéravatót. Köszöntőt mond a család részéről Gregor Roy Chowdhury, beszédet tart dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, áldást ad Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Egyházmegye esperese. Az ünnepi műsorban közreműködnek a zabolai iskola elemi osztályos tanulói. A részvételi szándékot a 0722 180 152-es telefonszámon vagy az imola.dobra@zabola.com e-mail-címen kérik jelezni.

Gombanap

A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében szombaton hagyományos gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban. Az idei téma: az érdes­tinóruk.

A program 8.45-kor kezdődik sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítenek felismerni az ehető és mérgező gombákat (rossz idő esetén elmarad a túra). Túravezető: Zoltán Sándor. Gyülekező a sepsiszentgyörgyi belvárosi buszmegállóban, a Művészeti és Népiskola előtt. A délutáni program: 13.45–14.45-ig a Bástya és a Park vendéglő gombás ételeket kínál; 15.15-től Zoltán Sándor és Zsigmond Győző vetített képes előadást tart Az érdestinóruk, illetve Érdestinóruk a magyar néphagyományban címmel; 15–16.30-ig műhelyfoglalkozás Csáki-Bartha Zonga és Vinceffy Orsolya közreműködésével. Több kiállítás is megtekinthető: bemutatják a szedett gombákat, Gerendi Enderle Anikó érdestinórukról készített festményeit, friss kiadványok is kaphatóak lesznek. 16.30-tól gombaismeretből vetélkedhetnek a III–VIII. osztályos tanulók. A belépés ingyenes. Részletek az sznm.ro és a gombasz.ro honlapon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 10–13 óráig a Gesztenye utca 6/A, B, C; 7/A, B; 8/A, B; 9/A, B, C; 10/A, B, C, D tömbházaiban; a Sas, Kertész, Fecske és Galamb utcában szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Szotyorban és Kökösben pénteken 8–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Bereckben, pénteken Kézdimartonoson és Ojtozban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ASZFALTOZÁS. Mától aszfaltozási munkálatokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Dália utcában, a Grigore Bălan tábornok út és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon. Kérik a lakókat, hogy az aszfaltozás ideje alatt ne parkoljanak az említett szakaszon, továbbá az utca elején található parkolót se használják.

MEGEMLÉKEZÉST tartanak Sepsiszentgyörgyön a Fogolyán-háznál a romániai holokauszt emléknapján, október 9-én, szombaton 11 órától.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.