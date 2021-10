Ellenfél hiá­nyában a marosvásárhelyi nyitótornát kihagyta a Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár irányította Kézdivásárhelyi SE, amely csak szombaton mutatkozik be a női kosárlabda Nemzeti Liga mostani kiírásában. A kék-fehérek ellenfele az az Alexandria lesz, amely a bajnokság első fordulójában 101–58 arányban győzedelmeskedett a Bukaresti Rapid együttesével szemben. A Teleorman megyei gárdának a hétvégi volt az első meccse a 2021–2022-es szezonban, hiszen a Gyulafehérvári CSU visszalépésével a női kosárlabda Román Kupa nyolcaddöntőjében pihent. A sorozat ezen szakaszában a KSE sajnos két vereséget könyvelt el, miután 57–76 és 70–78 arányban kikapott az Aradi FCC-től. Az előző idényben a céhes városi lányok a bajnokságban kétszer is legyőzték az Alexandriát (62–52 és 66–47), az egymás elleni külön párharcot is ők vezetik 6–4-re. Ilyen körülmények között van, amiért visszavágnia a Mădălin Piperea edzette csapatnak, ám bízunk abban, hogy szombaton 16.30 órától a bő másfél év után ismét saját közönsége előtt pályára lépő KSE be tudja gyűjteni idei első bajnoki sikerét.

A Sepsi-SIC és a Szatmárnémeti VSK közti negyvenkettedik találkozó lesz a 2. forduló rangadója, ötszörös bajnok csapatunk az előző idény ezüstérmesével csap össze a győztesnek járó két pontért. Mindkét gárda sikerrel zárta a szezonnyitó vásárhelyi teremtornát: a zöld-fehérek egyértelmű favoritként esélyt sem adtak az újonc Triumf Botoșani együttesének, és 124–47 arányú csapást mértek rá; a határ menti alakulat valamivel „szerényebb” eredménnyel zárta a hétvégét, hiszen csak 91–57-re tudott nyerni az Agronómia Bukarest ellen. A 2020–2021-es évadban hétszer találkozott egymással a szombati házigazda VSK és a vendég SIC, a mérkőzések közül haton lányaink győztek, és mindössze egy párharc zárult a szatmári kosarasok diadalával. Az egymás elleni mérleg is a zöld-fehérek javára billen, hiszen Zoran Mikes tanítványai ez idáig 34-szer tudtak nyerni, a túloldalon viszont csak hét sikernek örvendhettek. A hétvégi találkozó pikantériáját az szolgáltatja, hogy a szatmári csapat kispadján ott ül a kovásznai születésű Biszak Boglárka, aki az elmúlt években a Kézdivásárhelyi SE alakulatát erősítette.

A 2. forduló programja (szombat): Marosvásárhelyi Sirius–Brassói Olimpia, Bukaresti Rapid–Aradi FCC (12 óra), Kézdivásárhelyi SE–Alexandria (16.30 óra), Triumf Boto­șani–Târgoviște (17 óra), Konstancai Phoenix–Agronómia Bukarest (18 óra), Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC (19 óra), a Kolozsvári U szabadnapos.