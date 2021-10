A sepsiszentgyörgyi 25 éves olimpikon Incze Kriszta és a 2019-es Ázsia-bajnokságon bronzérmes kazah Aina Temirtassova közti párharc első menetének nyitóperce mindkét oldalról erőfelméréssel telt el, ám a bíró úgy ítélte meg, hogy ez idő alatt a háromszéki volt a passzívabb, és ezért megintette. Hamarosan következett a második intés, és végül jött a pont Temirtassovának, aki így előnnyel zárta a mérkőzés nyitószakaszát (0–1). A szünet után Incze volt az aktívabb, többet próbálkozott, s ezúttal a kazah birkózólányt intették meg, és 1–1-re alakult az eredmény. Másfél perccel a vége előtt egy kilökés után már a Sepsi-SIC kiválósága vezetett (2–1), majd továbbra is Incze irányította a küzdelmet. A folytatásban sajnos egy kilökési kísérletet hárított a kazah lány, amelynek a végén még egy dobást is összehozott, és pillanatok alatt megváltoztak az erőviszonyok (2–5). Sportolónk igyekezett, de sajnos legközelebb is Temirtassova pontozott (2–7), aki a véghajrában még ápolást is kért. Az utolsó 7 másodperc gyorsan lepörgött, és Incze Kriszta vereséggel mutatkozott be az oslói vébén.

Sportolónk ezt követően csak a vigaszági folytatásban reménykedhetett, ehhez a kazah birkózónak a fináléig kellett volna jutnia, Temirtassova azonban már a negyeddöntőben kikapott a későbbi döntős japán Miva Morikavától, és sajnos ezzel mindössze egy mérkőzés után Incze számára is véget ért a norvég világverseny. (t)