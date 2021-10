Az aradi vértanúk emlékezete

Következő írásunk

2021-10-07: Riport - Demeter Virág Katalin:

A sors alakította úgy, hogy a sepsiszentgyörgyi Tankó Tímea számára mindig is fontos volt jót cselekedni. Már kisgyermekként megtapasztalta, milyen az, ha valakivel jót tesznek, és az évek folyamán ez a mag érlelődött és teljesedett ki benne: előbb önkéntesként, ma pedig hivatásszerűen is a segítségnyújtásról szól az élete. A Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezetének csapatát diákkora óta, immár nyolc éve erősíti, tavaly hivatalosan a munkatársuk lett, idén pedig ifjúsági vezetőnek is megválasztották.