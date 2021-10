A Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási perei és a román jogállamiság, az Őrkő lakhatási gondjai, Szotyor fejlesztési lehetőségei, valamint az önkéntes tevékenységek népszerűsítésének lehetőségei voltak a Sepsiszentgyörgyhöz közvetlenül kötődő diplomadolgozatok témái azon a konferencián, amelyen a megyeszékhely önkormányzata által támogatott végzős egyetemisták mutatták be munkáikat, de ez csak egy kisebb szelet volt a tortából – a legnagyobbat az egészségügy és a kapcsolódó tudományok (szociológia, pszichológia) területén adták össze a hallgatói ösztöndíjra pályázó fiatalok. De természetesen informatika és vizualitás is van a kínálatban.

A 2014-ben rajtoló programra évente százezer lejt különítenek el a város költségvetéséből, és ezt a keretet még egyszer sem sikerült kimeríteni, az évek során azonban száznál több egyetemista kapott némi anyagi hozzájárulást Sepsiszentgyörgytől. A négy hónapos ösztöndíjra – amely az alapképzést végzők számára havi 300, a mesterképzés végzősei számára havi 500, a doktoranduszok számára pedig havi 1000 lejt jelent – azok pályázhattak, akik vagy sepsiszentgyörgyi lakcímmel rendelkeznek, vagy pedig a városról készítették a diplomamunkájukat.

Idén 34 végzős hallgató összesen 35 dolgozattal pályázott (van, aki egyszerre két egyetemre jár), közülük 25-en teljesítették a megszabott feltételeket – közölte a programot kezdeményező Zsigmond József önkormányzati képviselő, aki azt is elmondta, hogy idén először a mesteris hallgatók voltak a legtöbben, 15-en; mellettük kilenc alapképzős és egy doktorandusz kapott támogatást. További érdekesség, hogy ez a 25 fiatal hét város (Marosvásárhely, Budapest, Kolozsvár, Bukarest, Gödöllő, Csíkszereda, Eger) tizennégy egyeteméről jelentkezett.

A múlt héten 17-en mutatták be dolgozataikat az erre a célra szervezett konferencián. A rendezvényt Zsigmond József nyitotta meg, a hallgatókat Varga Fruzsina alpolgármester köszöntötte. A többiek számára egy későbbi időpontban szerveznek újabb távértekezletet. Ezt nemcsak a járvány indokolja, hanem az is, hogy a végzősök zöme nem tartózkodik Sepsiszentgyörgyön, az első összehíváson mindössze egyikük tudott személyesen is megjelenni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíki utcai tanulmányi központjában.

A Sepsiszentgyörgyhöz közvetlenül nem kötődő dolgozatok szerzői a cukorbetegséghez, az agyi érkatasztrófákhoz, az asztmához, a gyógyszerészeti módszerekhez, a közösségi oldalak használatához, a kórházi lelkigondozáshoz, a kisebbségi lakosok toleranciájához, a kirekesztésnek a teljesítményre gyakorolt hatásához, a kortárs művészetpedagógiai gyakorlatokhoz, a szöveg és a kép közötti összefüggéshez, illetve rendszerelméleti kérdésekhez kapcsolódó kutatásaikat ismertették, de volt, aki a lámpaburák újraértelmezéséből vagy a parfümök eladásának műhelytitkaiból diplomázott.