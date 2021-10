Léphaft Pali barátom közéleti tematikájú karikatúráit szemlélve rendre ezek a kérdések jutnak eszembe. Egyértelműen megfogalmazott üzenetein túlmenően azonban mindig keresem a rejtett tartalmat is az egyébként félreértelmezhetetlen mesterműveiben. Van, amikor ez egy tekintetben, van, hogy egy ráncban, máskor meg az alkalmazott színben van elrejtve. Neki mindig van mondani-, üzennivalója a közösségéhez. A rajzai mellett nem lehet csak úgy elmenni, mert a valóságról, a realitásról szólnak. Akkor is, ha fáj. Az ő munkái nem gúnyrajzok, hanem gondolkodásra serkentő igazi karikatúrák. Az általa megrajzolt karácsonyi fenyőről pl. az jutott eszembe, hogy bő három évtizede, amikor a szerbiai többpártrendszer hajnalán az újságírást kezdtem, mennyire naiv voltam. Azt hittem, hogy a DEMOKRÁCIA majd meghozza az általános jólétet. Nem hozta meg. Amikor a nyugat-balkáni térségben dörögtek a fegyverek, mi arról álmodoztunk, hogy de jó volna már egyszer az Európai Unió részévé válni. Időközben megfordultam Brüsszelben, Strasbourgban, és elvesztek az illúzióim. Megkopaszodásom közben arra jöttem rá, hogy a demokráciának is megvannak a maga farkastörvényei, amelyek gyakran nem állnak a közjó szolgálatában. Ma már a demokráciánál fontosabbnak tartom, hogy működő- és életképes világot teremtsek, teremtsünk magam-magunk körül. Többé már nem akarok értelmetlen dolgokról parttalan vitákat folytatni. Meggyőződésem, ha megvan a jó szándék egy közösségen belül, akkor minden fontos kérdésben rövid idő alatt meg lehet állapodni. A kérdés az, hogy építeni vagy rombolni akarunk-e. Keresztény hagyományokra alapuló építkezést azonban Európában – átvitt értelemben – csak úgy lehet folytatni, ha Léphaft karácsonyfájának csúcsára nem az iszlám állam politikai, katonai és vallási jelképének számító félhold, hanem a betlehemi csillag kerül. Hogy nem így történt, erről legkevésbé ő tehet. Ez a valóság.

Ternovácz István (Temerin, Vajdaság)

A tegnap bemutatott, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Gúnyhatár – Léphaft-karikatúrák körülírva című kötetből (Illyefalva, 2021, szerk. Ambrus Attila)