Gúnyhatáron innen

A könyv ötletgazdája, Galbács Pál a szerda délutáni, a Bod Péter Megyei Könyvtárban szűk körben megtartott könyvbemutatón elmondta, nem személyekről szóló, hanem történéseket tartalmazó karikatúrákat kért Léphafttól, a Kanadától Ausztráliáig tíz országból verbuvált magyar újságíró társakat pedig arra kérte, ne a rajzot magyarázzák – hiszen ha egy karikatúrát elkezdenek magyarázni, az annak a halálát jelenti –, hanem olyan szövegeket írjanak, amelyeket a rajz vált ki belőlük. Ambrus Attila, a kötet szerkesztője kiemelte, óriási dolog az, ahogyan 52 újságíró össze tudott fogni, bár ez elsősorban Léphaft Pál egyéniségének köszönhető: baráti kötet ez, hiszen mindannyian a karikaturista barátai vagy barátainak barátai. A felkérésre született szövegekről elmondta, a mai napról szólnak úgy, hogy bennük van az elmúlt száz év történelme és a jövő is, a SZMÚE-t pedig arra biztatta, folytassák a könyvkiadást egészen a feltámadásig – az olvasás feltámadásáig.

A könyvbemutatón a világháló segítségével „részt vett” Léphaft Pál is, aki elmondta, leginkább azon lepődött meg, hogy az 52 „társszerzőt” rekordidő alatt össze lehetett hozni, tőlük a kéziratokat összegyűjteni. A könyv amúgy nem volt meglepetés számára, hiszen ő tervezte, a tördelés során megismerte a szövegeket is, melyekből – mint fogalmazott – „a szerzők lelkét is ki lehet tapintani”.

A kötet kapható a Háromszék lapterjesztő standjain.