Növekszik az oltási hajlandóság

A katasztrófavédelmet irányító Raed Arafat államtitkár szerint a romániai lakosság átoltottsága el kellene hogy érje a 70 százalékot ahhoz, hogy ne nehezedjen nagy nyomás az egészségügyi rendszerre. Minél könnyebben terjed egy vírusvariáns, annál nagyobb arányú kell hogy legyen a beoltottság. Bulgáriával együtt a sor végén kullogunk e tekintetben, és ennek az árát fizetjük most – szögezte le. Hozzátette: az európai országok nagy része nem tett le a zöld igazolványról, továbbra is használják. A nép ügyvédjének szerdai bejelentésére reagálva – miszerint alkotmányellenes a halasztható kórházi beutalások, műtétek és kivizsgálások 30 napra történő felfüggesztése – Arafat azt mondta: nagyon sajnálom, hogy a katasztrófa-orvostan nem áll összhangban az alkotmánnyal. Én orvosként az életmentést és az ezzel kapcsolatban elsajátított elveket fogom szem előtt tartani mindaddig, amíg az alkotmányra hivatkozva leállítanak. Hangsúlyozta: a szabályokat az egészségügyi katasztrófahelyzetekben alkalmazott nemzetközi elvek betartásával vezették be, ezt a bíráknak is el fogja magyarázni, ha beperelik. A rendeletről megismételte: a kórházi beutalások felfüggesztése nem érinti azokat, akik azonnali ellátásra szorulnak vagy akiknek a kezelése nem halasztható.