Az államfő fizetése például éppen 12-szerese a minimálbérnek: jelenleg 24 960 lej, ami azonban 30 600-ra növekedik a jövő évtől ígért új minimálbérrel, ha addig a kormány be nem fagyasztja a közalkalmazotti béreket, ahogy tavaly tette. A kormányfő, a miniszterek, államtitkárok és -helyettesek szorzója 11,5 és 7 között mozog, ami 5405-től 3290 lejig terjedő béremelést jelent számukra, a nép ügyvédje 4935 lejjel kap majd többet. A legkisebb növekedésre a kis községek polgármesterei és alpolgármesterei számíthatnak, akiknek a szorzója 4, illetve 3: az ő fizetésük 1880, illetve 1410 lejjel nőhet januártól. Ennél kevésbé jár jól az a kétmillió ember, akiknek szorzó nélküli minimálbérből kell megélni – az ő fizetésük 138 lejjel lesz magasabb a jelenleginél. (Adevărul)

HA NEM TESZTELNEK AZ ISKOLÁKBAN. Csaknem 13 ezer koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált óvodást és iskolást, illetve mintegy 4400 megbetegedett tanügyi alkalmazottat tartanak nyilván jelenleg – közölte szerdán az oktatási miniszter. Sorin Cîmpeanu 12 978 fertőzött iskolásról és óvodásról tud, ami 4500-zal több a múlt heti adatnál. A megfertőződött tanügyi alkalmazottak száma 1700-zal, 4392-re nőtt. Jelenleg 11 090 osztályban szünetel a jelenléti oktatás, ami az osztályok 8 százalékát teszi ki. Mintegy 278 ezer gyermek online tanul. Országos viszonylatban 121 iskola zárt be a járvány miatt, ezek közül 18 Bukarestben, 19 Temes, 14 Bihar megyében. A többi megyében egy, kettő vagy három iskolában függesztették fel a tanítást, és olyan megye is van, ahol egyetlen iskola sem zárt be. (Agerpres)

VADDISZNÓK A VÁROSBAN. Kilenc vaddisznó kóricált szerda hajnalban a szovátai üdülőtelepen, a Medve-tó közelében, autók és emberek hiányában ráérősen szaglászták körbe a helyszínt. Egy étterem térfigyelő kamerája rögzítette őket, és a felvétel a YouTube-ra is felkerült, ironikusan az Állatkert címet kapta. Ez a városlakók felháborodását tükrözi, akik eddig főként a szemeteskukák körül ólálkodó medvék elriasztásával küzdöttek. (Maszol)