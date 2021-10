Hétfőn konzultálnak

A gyakorlatban szinte lehetetlen kiírni az előre hozott választásokat, nem is beszélve arról, hogy ez valószínűleg nem is lenne kívánatos. Még egy év sem telt el a parlamenti választások óta. Milyen változásokat hozhatnának az előre hozott választások? A pártok várhatóan ugyanazokat az eredményeket érnék el, esetleg kisebb módosulásokkal, és ugyanott tartanánk, ahol most vagyunk – jelentette ki. Hozzátette: az előre hozott választásokat szorgalmazó párt (a PSD – szerk. megj.) voltaképp kibúvóként használja ezt a célkitűzést.