Draghi: Merkel hiányozni fog

Az Európai Unió küszöbönálló kihívásairól, a migrációról, az energiaárak emelkedésének hatásáról, Afganisztánról és a klímaváltozásról egyeztetett Mario Draghi olasz miniszterelnök és Angela Merkel távozó német kancellár találkozójukon, amelyről személyesen számoltak be a római kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón tegnap.

Mario Draghi köszönetet mondott Angela Merkelnek kormánya és saját nevében is. Kijelentette, Merkel „meghatározó” szerepet töltött be az utóbbi tizenhat évben Európa jövőjének megrajzolásában. Merkel politikáját a „nyugodtság, határozottság és a meggyőződött európaiság” jellemezte – hangoztatta Mario Draghi. Az Európai Központi Bank (ECB) egykori elnökeként Angela Merkel érdemének nevezte a pénzintézet függetlenségének megtartását és a közös európai valuta védelmét. Mario Draghi „meghatónak” nevezte a járvány első, legnehezebb szakaszában nyújtott segítséget, amikor több tucat olasz beteget Németországban láttak el. Köszönetet mondott Merkelnek a járvány utáni gazdasági helyreállítási program megszületéséért, amely a leginkább sújtott országok iránti szolidaritásra épül. Mario Draghi rendkívüli lehetőségnek nevezte az Olaszországnak szánt kétszázmilliárd eurós csomagot, melyet – tette hozzá – „tisztességesen” kell felhasználni az infrastruktúra, oktatás, egészségügy, kultúra terén felhalmozott lemaradás behozatalára. Angela Merkel „hiányozni fog” – mondta Mario Draghi. Utolsó hivatalos kétoldalú találkozójukon Draghi és Merkel egy római szálloda tetőteraszán ebédelt. Merkel nem titkolta, hogy nagyon szereti Olaszországot, és magánemberként is visszatér majd oda.