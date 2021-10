Összefognak Nagyajta község fiataljai

Nagyajtai és középajtai fiatalokat fogna össze és szervezne számukra hasznos programot a nemrég alakult hAjtás Ifjúsági Egyesület. Az első rendezvényük hétvégén volt, a helyi rendőrség bevonásával alapvető közlekedési szabályokra tanították a gyermekeket. Az elkövetkezendőkben szerveznének vásárt, kalákát és sportnapokat is, most szombaton Középajtán folytatják kezdeményezésüket.

Szombaton a nagyajtai iskola sportpályáján mintegy negyven, többnyire elemi osztályos diák gyülekezett, hogy a mindennapokban oly fontos közlekedési szabályokról tanuljon. Daniel Ștefănescu rendőr közlekedési táblák jelentését magyarázta el, összefoglalva, milyen előírások vonatkoznak a gyalogosokra és a biciklivel közlekedőkre, aztán a kicsik kvízkérdésekre válaszolva adtak számot arról, mennyire figyeltek az elmondottakra. Nagy népszerűségnek örvendett, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyalogátjáróval, jelzőtáblákkal, körforgalommal felfestett pályán közlekedve ki-ki a gyakorlatban is megmutathatta – biciklivel vagy kartondobozokból készített autóba „öltözve” –, hogy igenis körültekintően tud a forgalomban viselkedni.

„Minket is meglepett az óriási érdeklődés. Annak örvendünk leginkább, hogy a visszajelzések azt mutatják, azon kívül, hogy jól szórakoztak, a résztvevők hasznosnak is tartották az eseményt. Reméljük, szombaton ismét ilyen szép számban lesznek jelen Középajtán is, ahol hasonló módon mozgatnánk meg a fiatalokat” – nyilatkozta Benkő Blanka, a hAjtás titkára.

Az egyesületet szeptember elején nagyajtai és középajtai fiatalok alapították azzal a céllal, hogy tartalmas szórakozásra lehetőséget adó eseményekkel gazdagítsák a község életét. Az ifj. Szebeni Zoltán (elnök), Benkő Andrea Henrietta, Simon Lavinia (alelnökök) és Benkő Blanka (titkár) alkotta vezetőségnek, illetve az egyesület harmincöt aktív tagjának több konkrét rövid- és középtávú terve van. Amennyiben a járványhelyzet engedi, karácsonyi vásárt szerveznének, amelyen főleg kézműves termékeket lehetne árusítani. Ez alkalommal lenne egy olyan standjuk is, amelyen adományba kapott könyveket adnának el, hogy megalapozzák az egyesület pénzügyeit – nemsokára indul is az erre vonatkozó felhívás. Szintén a szent ünnepek környékén kalákát vállalnának, hogy időseknek és egyedül élőknek szebbé tegyék a karácsonyt azáltal, hogy kitakarítanak, tüzelőt hasogatnak vagy éppen mézes kalácsot visznek ajándékba. Tavasszal sportnapokat szerveznének: egész Erdővidék ifjúságát megmozgatnák a több sportágat érintő rendezvényükkel.

Pályázni is készülnek. Partnerségben az önkormányzattal részt vesznek a megyei tanácsnak azon a kiírásán, amelyik révén berendezhetnék a polgármesteri hivatal által a régi óvoda épületében rendelkezésükre bocsájtott termet, valamint a többi tervük mellé is szereznének támogatást. „Közösségformáló tevékenységet folytatnánk, ezért minden adódó lehetőséget meg fogunk ragadni, amely terveink megvalósításához vezethet” – mondotta a hAjtás titkára.