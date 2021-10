Kezdődnek a Székelyföld Napok

A komaság lényege az egymás iránti felelősségvállalás. Ezt a gondolatot igyekeznek idén megerősíteni, hiszen a járvány átszabta a kapcsolati hálókat is, keressük, kutatjuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítenek visszaépíteni korábbi életünket – ezt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke mondotta a rendezvénysorozat mottóját magyarázva. A komaság jegyében intézményeink átlépik a megyehatárokat, viszik-hozzák a produkciókat, amelyek székelyföldi értékeinket hirdetik, tette hozzá.

A tavalyi rendhagyó, jórészt az online térben megvalósult rendezvénysorozattal ellentétben idén a szervezők újra a valós találkozásoknak szántak főszerepet, a különböző településekre érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával. Háromszéken tizenkilenc településen harminchét rendezvényre kerül sor, a komaság jegyében hét más megyebeli produkciót hoznak el a háromszéki közönségnek, illetve hattal gazdagítják más megyék programjait. Akárcsak előző években, idén is sok olyan kisebb településre jutnak el kulturális programok, ahol az év nagy részé­ben ritkán vagy egyáltalán nem zajlik művelődési rendezvény, és a barcasági szórványban is felgördül a függöny. Az Orbán Balázs-díj átadó ünnepségét október 17-én tartják a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.

A Székelyföld Napoknak idén is vannak kiemelt nagyrendezvényei. A ma kezdődő II. Visor Fotófesztivál keretében a három székelyföldi megye fotóklubjai együtt állítják ki tagjaik alkotásait. Ezúttal bemutatkozik a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének fotószakosztálya is. Kárpát-medence-szintű részvétellel rendezik meg a hagyományos Csoma-tárlatot, amely idén a Mi a te mítoszod? címet viseli. A Kovászna Megyei Művelődési Központ által kezdeményezett, a Hagyományok Háza Erdélyi Hálózatának támogatásával, két testvérmegye kulturális intézményeivel partnerségben Táncoló és Zenélő Székelyföld programsorozatot is tartanak.

„Azt mondtuk 2008-ban, hogy Székelyföldet építjük, és erről az elhatározásról nem mondtunk le, ezen az úton járunk. Folyamatosan keressük azokat az eseményeket, programokat, értékeket, amelyek jelképeznek, összekötnek minket. Ezeken keresztül tudjuk felmutatni, hogy van egy egységes Székelyföld, ahol van akarat, van múlt, jelen és jövő” – hangsúlyozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyföld Napok programsorozatát értékelve, hozzátéve: ezáltal is megerősítést nyerhetünk, hogy Székelyföldön élni érdemes.

Hargita megyében több mint hatvan rendezvényt tartanak a megye különböző településein. Csíkszéken a Hargita Megyei Kulturális Központ tizenkilenc programot szervezett, két programot fogadnak Háromszékről, egyiket Gyimesbükkre viszik, hogy e csángó települést is bevonják a Székelyföld Napok eseményeinek helyszínei közé. Három-három programot Háromszéken, illetve Maros megyében mutatnak be.

Udvarhelyszéken a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tíz településen tizennyolc rendezvényt szervez, és elküldi Kézdivásárhelyre az Erdővidéki hétköznapok című dokumentumfotó-kiállítást, illetve Jánó Kinga Erdővidék népzenéje c. előadását.

Mindennél nagyobb szükség van most a Székelyföld Napok rendezvénysorozatra – jelentette ki Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke. Identitáserősítő szerepe mellett, összetartozástudatunkat is erősíti, és visszacsempészi a normalitást az életünkbe. Térségünk értékeinek népszerűsítése mellett elismerjük művészeink munkáját és megerősítjük bennük, hogy szükségünk van alkotó energiáikra, a valóság művészi eszközökkel való újraértelmezésére – tette hozzá az elöljáró.