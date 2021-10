A Jövő utcában, a régi szemerjai temető mellett épít egy új tömbházat az állami lakásépítési ügynökség (ANL): e célból Sepsiszentgyörgy önkormányzata már át is engedte a tulajdonában levő, 2038 négyzetméteres telket. Az építkezés Antal Árpád polgármester reményei szerint már tavasszal megkezdődik, és mások is fogják követni, mert nagy igény mutatkozik az állami lakásokra.

Az ANL-s tömbházakban a 35 év alatti fiatalok kedvezményes bért fizetnek – az egy főre eső jövedelem legtöbb 30 százalékát –, és a fenntartási költségekből is átvállal valamennyit az önkormányzat, ami valós, hathatós segítséget jelent az ott lakóknak – közölte lapunk érdeklődésére egy kétgyermekes édesanya. A fiatal család közel két évet várt a kiutalásra, addig albérletben laktak, ami nagyon sokba került, s igen nehéz volt, amikor az édesanya ideiglenesen munka nélkül maradt. 35 év fölött a kedvezmények megszűnnek, akkor sokan el is költöznek – többnyire így üresedik meg egy-egy lakás a várólistások számára. Régebb az igénylések sorrendje volt a döntő, újabban pontszám alapján rangsorolják a pályázókat, és a kisgyermekesek előnyt élveznek.

Változó, hogy kinek mennyit kell várnia egy-egy ANL-s lakásra – állítja Antal Árpád polgármester: ha van új tömbház, gyorsabban kapják meg a kulcsot a fiatalok, ha nincs, több időbe telik. A városban több ilyen, állami alapból épült tömbház is létezik, és még többet is építtetnének, mert szükség van rájuk, de nehezen találnak területet erre a célra; a jövőben vásárolni is szándékoznak. Az önkormányzat több módon próbál a fiatalok lakásgondjain enyhíteni: a Gyere haza programban ingyenes telket és háztervet bocsát az építkezésre vállalkozók rendelkezésére, a jövőben a szabad piacról bérelt lakások bérleti díjába is besegít, és az egyik Jókai utcai tyúkfarmot is azzal a céllal vette meg, hogy ott egy lakóparkot – nem tömbháznegyedet, hanem házakat – építtessen.