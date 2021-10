Szeptember közepén a miniszterelnök Cîțu még Supermanként villogott, de most kedden már fejre állt szobrával fényképezkedtek bukaresti ellenfelei a parlamentben, mikor kormányostól, mindenestől megbukott. Kilenc hónapja vezeti az országot, és most a feje alatti „vértócsa” jelzi, hogy nem volt szerencséje, mert kormányzás közben valamiféle munkabalesetet okoztak neki ellenfelei, és nyakát szegték egy bizalmatlansági indítvánnyal.

Șoșoacă őnagysága, mikor az indítványról szavaztak, egy hullazsákot vitt be a parlamentbe. Arra gondoltam, hogy a politikai hullának tűnő Cîțut akarja kivinni belőle, de a csak arra a több mint 25 ezer halottra hívta fel a figyelmet, akik szerinte „gyanús körülmények közt” hunytak el „globalista kezelések során”. Közben az ülésen részvevők úriemberhez méltatlan, de politikusokhoz méltó szavakat vágtak egymás fejéhez. A szociál(ál)demokrata Ciolacu azt mondta: Florin, Szupermen, fejre estél! Menj haza! Szerinte „a Cîțu-kormány hazudott, lopott, tönkretette Romániát, most megbukik”. Cîțu viszont erkölcsi prédikációt (vagy gyászmisét?) tartott, mondván: „Ma meghalt az erkölcs. Az úgynevezett reformpártiak (az USR) szövetségre léptek a PSD-vel és a szélsőségesekkel (az AUR-ral).” De most már nem mondja Iohannis, hogy a PSD a vörös pestis. Kilenc hónap karantén után talán össze is feküdne velük, ha az a saját kormányát erősítené. A PSD közben – úgy tűnik –, szintén megbocsátott Iohannisnak, és nem akarja lemondatni. Cîțu most rádöbbentette arra a „kedves románokat”, hogy a nagy reformer USR-sek elárulták őket. A miniszterelnök még bukása előtt feltette a költői kérdést: „lehetnek ennél aljasabbak ennek a pártnak a vezetői?” Olyanokat mondott az addig a kormánynál mellette ülőkről, hogy most nehéz lenne ismét velük egy csónakban evezni, vagy egy kormánynál kormányozni.

A baj csőstül jő, szokták mondani, és ez bizony újólag bebizonyosodott. Nem elég a kormányválság, a COVID-járvány negyedik hulláma és az árhullám, a felvilágosult polgárnak még egy másik katasztrófával is szembe kellett néznie, amivel nemcsak nekünk, hanem az egész világnak meggyűlt a baja. Hétfő délutántól éjfélig leállt a Facebook! Olyan traumát okozhatott ez sokaknak, amit ki tudja hányan nem éltek túl. Resicabányán egy polgár hétfő este kétségesésében felhívta a 112-es segélyhívó számot, mert – mint mondta – nem tudott beszélni a feleségével! Ez a leállás talán még súlyosabb volt (szerencsére rövidebb), mint a COVID-járvány.

A kórházakban is olyan nehéz a helyzet, mint a kormányzásban, ezért Raed Arafat belügyi államtitkár azt mondta, hogy „nem szégyen, ha Románia nemzetközi segítséget kér ebben az esetben”. Mivel nagy a zsúfoltság, el kell halasztani a nem sürgős műtéteket, aminek viszont lehet olyan szerencsés következménye is, hogy a feleslegeseket is napolják, és közben a páciens rájön, hogy tulajdonképpen nincs is semmi baja.

Brassóban egy magánkórházban történt meg a sajnálatos eset, hogy egy férfi apás szülésen akart részt venni, ezért bement feleségével a kórházba, ahol arra kérték zuhanyozzon le fertőtlenítő samponnal és öltözzön kórházi köpenybe. Aztán vért is vettek tőle, mert ez ugyebár a kórházi eljárás. Kérdezték, hogy izgul-e, mire mondta, hogy igen, mert ez az első eset, mikor ott lesz gyermeke születésénél. Nyugtatót kapott, majd arra készültek, hogy leborotválják a hasát. Ekkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen műtétre készítik elő. Biztos, félreértették, mert azok is hallhattak valamit arról, hogy a férfiak is szülhetnek, és meg akarták császárolni. Aztán azt mondták, hogy csak a vakbelét akarták kivenni. A férfi, most kártérítést követel.

Közben nemcsak egészségügyi, hanem politikai krízishelyzet is kialakult nálunk, így arra is kérhetett volna Iohannis elnök segítséget Németországból, mikor nagy emberünket Nagy Károly-díjjal tüntették ki, mert amilyen jól beszélt, nem tagadták volna meg tőle. Mikor hazajött és saját szemével látta, hogy idehaza már lángokban áll a haza, és bomlik a kormány, mindenki arra várt, hogy tesz valamit. De ő szokásos sebességgel reagált a történtekre, és amolyan jó Pató Pálként csak azt mondta, „ej, ráérünk arra még” a jövő héten.