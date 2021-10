Továbbra is Kovásznán a legmagasabb a fertőzöttségi mutató

Előző írásunk

Továbbra is nagyon magas a frissen azonosított koronavírus fertőzöttek száma, és számottevően megugrott a betegséggel összefüggésbe hozható halálesetek száma is. A Stratégiai Kommunikációs Csoport legfrissebb jelentése szerint 13 854 új esetet vettek nyilvántartásba (67 ezernél több teszt alapján). Az elmúlt 24 órában 385 elhalálozást jelentettek, százzal többet, mint egy nappal korábban. Az újonnan összesített halálesetek közül 28 korábban következett be.