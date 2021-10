Kevesebb teszt, rengeteg fertőzött

Az előző két naphoz képest számottevően kevesebb teszt elvégzése mellett is nagyon sok újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttet összesítettek az elmúlt 24 órában. A Stratégiai Kommunikációs Csoport legfrissebb jelentésében 10 400 új eset szerepel, amelyeket 43 568 teszt nyomán azonosítottak. Háromszék 48 új esettel szerepel a jelentésben. A pénteki és szombati helyzethez képest mérséklődött valamelyest az egy nap alatt jegyzett, a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma, most 211 elhunytat jelentettek. A kórházakban három intenzív terápiás ágy van szabadon országos szinten.

A hatósági tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában jelentett elhunytak közül 193-an nem voltak beoltva. Az áldozatok túlnyomó többsége (194) társbetegségektől is szenvedett, a beoltottak közül mindegyiknek volt más ismert betegsége is. A legtöbb elhalálozottat most az 50 év feletti korosztályban jegyezték.

Az elmúlt 24 órában meghaladta a kórházakban ápoltak száma a 16 ezret, közülük 447 kiskorú. Az intenzív terápiás osztályokon már 1603 beteget ápolnak, 31-en (hárommal többen mint egy nappal korábban) kiskorúak. A G4 media portál szerint országos szinten 139 stratégiai tartaléknak minősülő, intenzív terápiás kezelésre alkalmas ágy van, melyeket szükség esetén felszabadítanak. Az igazoltan fertőzött, de otthon, vagy intézményes elkülönítésben tartózkodó személyek száma megközelítette a 110 ezret, a karanténban levőké pedig a 63 ezret.

Az ezer lakosra kivetített, 14 napra számított fertőzöttségi mutató még mindig a fővárosban, valamint Ilfov megyében a legmagasabb. Az elmúlt 24 órában Bukarest is átlépte a 13 ezrelékes határt,, míg Ilfov megye már 14 ezrelék felettivel szerepel a legfrissebb hatósági jelentésben. Temes megyében ugyanakkor egyre aggasztóbb a helyzet, várhatóan az elkövetkező napon a mutató meghaladja a tíz ezreléket – a legutóbbi jelentésben 9,98-cal szerepel. A székelyföldi megyék, Kovászna és Hargita továbbra is sereghajtók. Háromszéken a mutató elérte a 2,25 ezreléket, míg Hargita megyében 2,42. A többi megye kivétel nélkül három ezrelék feletti fertőzöttségi mutatóval szerepel a jelentésben.

Háromszéken Bodok és Kovászna a legfertőzöttebb

A prefektúra és a megyei közegészségügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az újabb 84 esettel Kovásza megyében 9517-re nőtt a járvány kezdete óta az igazolt koronavírusos fertőzések száma. Az elmúlt 24 órában 200 PCR- és 241 gyorstesztet végeztek, szintén az elmúlt egy nap során 16 személyt nyilvánítottak gyógyultnak.

Jelenleg Kovászna megyében 511 aktív esetet jegyeznek. Legtöbbet szám szerint Sepsiszentgyörgyön (260), az ezer lakosra vetített fertőzöttségi arány mégis Bodok községben és Kovászna városban a legmagasabb (5,41, illetve 4,56), az esetszám viszont 16, illetve 50. Sepsiszentgyörgyön a fertőzöttségi mutató 4,08 ezrelék, négy ezrelék feletti arányt Illyefalva és Kökös községekben jegyeztek, mindkét esetben tíznél kevesebb igazolt betegről van szó. Megyeszinten hat olyan község van, ahol egyetlen igazolt fertőzött sincs..

A járvánnyal összefüggésben álló, újabb haláleset nem történt Háromszéken az elmúlt 24 órában. A pandémia kezdete óta megyeszinten 358 személy halálát okozta a kór. Ami az ellátási kapacitást illeti, 62 koronavírus-fertőzött számára különítettek el kórházi ágyakat, ezekből 42 foglalt. A megyei kórház intenzív osztályán a koronavírus-fertőzöttek ellátására kijelölt öt ágy közül mindenik foglalt. Otthoni karanténban 457 személy van, 404 otthoni elszigetelésben.

A jelentés időpontjáig 80 595 adag oltást használtak fel itt, 33 782 személy kapta meg az oltás második adagját is. 6 362 személyt a családorvosok egydózisú oltással immunizáltak, a harmadik oltást 1802 személy kapta meg.