Ezt a két kitüntetettel beszélgetés, illetve Hegedüs Imre János Ötödik kerék című, Moyses Márton életéről szóló regényének bemutatója követi. A rendezvény az SZNT Facebook-oldalán élőben nézhető: www.facebook.com/sznthivatalos.

XII. Székelyföld Napok

Kedden Székelyszáldoboson a régi kántori lakon 12-14 óráig Zsurmoló műhely – hagyományos mesterségekre és népi tudásra alapozott gyermekfoglalkozás Vinczeffy Orsolya múzeumpedagógus közreműködésével; Baróton a Városi Művelődési Házban 19 órától Erdővidék népzenéje – Jánó Kinga egyetemi hallgató (BBTE Kolozsvár) tart vetített képes előadást, házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező; Bereckben a Művelődési Központban 10 órától Kelekótya-gyermekkoncert.

Csütörtökön Köpecen a kultúrotthonban 12 rától a Majoros Hajlék Bábszínház A három gida és a farkas című előadása; Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház Galériájában 18 órától Erdővidéki hétköznapok/Erdővidék népzenéje – a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont gyűjteményes fényképkiállítása, a tárlatot megnyitja Demeter László a baróti Erdővidék Múzeuma igazgatója és P. Buzogány Árpád székelyudvarhelyi művelődésszervező; Jánó Kinga előadása egy sokszínű kistáj, Erdővidék népzenéjére irányul; Kovásznán a Kádár László Képtárban 18 órától Csoma-tárlat: Mi a te mítoszod? című kiállítást Kányádi Iréne művészettörténész, a Partium Keresztény Egyetem tanára méltatja; ünnepélyesen átadják a Kőrösi Csoma Sándor-díjat és a Szentimrei Judit-díjat.

Pénteken Kovásznán a Városi Művelődési Központban 10 órától Bárcsak lenne nékem hegedűm... – zenei mediációs koncert gyermekeknek, közreműködik: Toadere Kovács Dalma karmester és a Quartetto vonósnégyes; Szentkatolnán a kultúrotthonban 19 órától Kelekótya-gyermekkoncert; Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében 19 órától Táncoló és zenélő Székelyföld – fellép a Százlábú Néptáncegyüttes (Sepsiszentgyörgy), a Sirülő Néptánccsoport (Brassó), a Pitvar Néptánccsoport (Kézdivásárhely), a Finom zenekar (Kézdivásárhely), a talpalávalót a Harai Banda húzza.

Szombaton Székelytamásfalván a református egyház gyülekezeti termében 17 órától Kelekótya-gyermekkoncert; Esztelneken a Művelődési Házban 19 órától Táncoló és zenélő Székelyföld – fellépnek: Zsibongók Néptánccsoport (Csíkszenttamás), Záporozók Néptánccsoport (Csíkszentdo­mokos), Százlábú Néptáncegyüttes (Sepsiszentgyörgy), Hamuvirág Néptáncegyüttes (Esztelnek), a talpalávalót a Harai Banda húzza.

Vasárnap Zágonban a református templomban Ünnepkörök egyházi énekei a 17–18. században – a Kájoni Consort régizene-együttes előadása; Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében 19 órától a Figura Stúdió Színház bemutatja a S. Ö. R., avagy Shakespeare Összes Rövidítve című brit színdarabot Barabás Árpád rendezésében.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében a Hol a stukker!? című előadást játsszák ma és kedden 19 órától. Rendező: Kolcsár József. Jegyár: 25/20 lej.

Zene

LECKEHANGVERSENY. Október 15-én, pénteken 12 órától Leckehangverseny a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az eseményen közreműködik a Georgius és a Csíki Kamarazenekar. Karmester, zeneszerző: Balogh Sándor, rendező, narrátor: Lukácsházi Győző, a magyarországi Bon Bon Matiné vezetője. A Leckehangverseny az Erdei vigasságok címet viseli, és két közismert mesét dolgoz fel szimfonikus zenével párosítva. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni 7 lejért (telefon: 0267 312 104).

Tánc

TÁNCPRÓBÁK. A Százlábú néptáncegyüttes utánpótláscsapata, az Aprólábak csoport hétfőnként 17–18 óráig tart táncpróbákat. Várnak minden 6–9 év közötti, táncolni, játszani szerető gyermeket. Jelentkezni a 0751 109 751-es és a 0740 810 878-as telefonszámon lehet. Az együttes vezetői Virág Endre és Imola.

Könyvbemutató

B. KOVÁCS ANDRÁS két új könyvét, a Szarvascsoda című gyűjteményes verseskötetet és az Egy erdélyi self-made man az Államokban című riportregényt október 13-án, szerdán 18 órától mutatja be Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató a LibriM könyvesboltban. A szerző dedikál.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszáma. A 2022-es esztendő falinaptárát reklámozza a legfrissebb Erdélyi Gyopár, ugyanakkor ízelítőt nyerhetünk túrázásból, természetjárásból, honismeretből, környezetvédelemből is. A színes-míves kiadvány beszámol a szervezet tagságának kirándulásairól, az egyesület kiadványairól, szó van benne meteorológiáról, csillagászatról, borvizekről, gombafélék bemutatásáról és múltidézésről is. A Kastély sorozat érdekes epizódja a válaszúti Bánffy-kastélyról szóló cikk, a kisvasútkeresés sorában a Hortobágy-patak mentére látogatnak el, és a vöröshangyák akcióinak is részesei lehetünk. Hunyadról Olténián át Gyergyóba kalauzolnak a Hazajárók, hogy aztán átugorjunk Dobrudzsa növényritkaságainak szemlélésére, majd az aranyosszéki történelmi földrajzon szórakozzunk. Nem marad el az Ökolábnyomok környezetvédelmi melléklet, külföldi túraismertetőkön elevenednek meg Isztambul vagy Marrákes csodái. A folyóirat kapható az EKE-tagszervezeteknél.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Lemhényben, kedden Kézdialmáson és Csomortánban gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ASZFALTOZÁS. Aszfaltoznak Sepsiszentgyörgyön a Dália utcában, a Grigore Bălan tábornok út és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon. Kérik a lakókat, hogy az aszfaltozás ideje alatt ne parkoljanak az említett szakaszon, továbbá az utca elején található parkolót se használják.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.