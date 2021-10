Bálint József elmondta, ugyan az új pártszövetség bejegyzése elhúzódik, a néppárt háromszéki szervezete szem előtt tartotta, hogy az alakulaton belül lejártak a mandátumok, így tisztújító gyűléseket szerveztek, „nem akarunk olyan helyzetet, hogy esetleg megkérdőjelezik a tisztségviselők jogosultságát” – fogalmazott.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az erdélyi magyaroknak joguk és igényük van a választás szabadságára. Mi elhatároztuk az EMSZ létrehozását, és ez meg is lesz, de addig működő pártszövetségre van szükség, amelyet működő pártok alkotnak, s addig is kitartóan dolgozunk, törvényesen és eredményesen” – jelentette ki.

A néppárt 25 háromszéki alakulatánál az előző hónapban zajlott a tisztújítás, a szervezet készül a megyei, illetve az országos küldöttgyűlésre is – számolt be a sajtótájékoztatón Kolcza István elnökségi tag. Jelezte, néhol változás is történt az alakulatok élén, így Sepsiszentgyörgyön is, ahol a korábbi alelnök, Kádár Imola váltja őt a tisztségben. Megjegyezte, a helyi szervezetek elnökeinek túlnyomó többsége önkormányzati képviselő is, fontosnak tartják a jó együttműködést az RMDSZ-szel.

„Úgy gondolom, nemzeti ügyekben és a közösség érdekében fontos a párbeszéd az RMDSZ-szel, ezért is kértem a szervezetek képviselőit, hogy ahol lehet, próbáljanak nyitni az RMDSZ felé, próbálják együtt jobb irányba vinni a közösség sorsát” – fogalmazott Kolcza. Úgy véli, a jelenlegi politikai helyzetben „nem hiányzik a magyarság számára, hogy egymást akadályozzuk az önkormányzatokban”, viszont lényegesnek tartják, hogy a nyitottság az RMDSZ részéről is megmutatkozzék. Példaként hozta fel a megyeszékhelyet, ahol álláspontja szerint Antal Árpád polgármester és az RMDSZ-többségű tanács az önkormányzatban „egyformán kezeli az ellenzéki tanácsosokat”. Ismertette, hogy Sepsiszentgyörgyön mint konstruktív ellenzék jól együttműködnek a városi tanácsban, s azt ígérte: „minden olyan kezdeményezést, mely a város fejlődését elősegíti, azt támogatjuk és támogatni is fogjuk”. Ugyanakkor hangsúlyozta: az a cél, hogy erre a mintára alapozva, mindenhol konstruktív ellenzéket tudjanak működtetni.

A néppárt megyeszékhelyi szervezetének szeptember 30-i tisztújító gyűlésén elnökké választott Kádár Imolát munkájában Sorbán Kinga és Fazakas Etele alelnökök segítik – hangzott el. Kádár Imola elmondta, a jövőben szeretné bővíteni, segíteni az alakulat Minta ifjúsági szervezetét, hogy minél több akcióban részt vehessenek. Fontosnak tartja a tagsággal való kapcsolattartást is, ezért azt tervezik, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, találkozót szerveznek és évértékelőt is tartanak. Nemcsak a saját tagságuk részéről érkezők, de más választópolgárok észrevételei, javaslatai egyaránt fontosak, igyekszenek ezeket az illetékesek felé közvetíteni, valamint tolmácsolni a helyi tanácsban – mondta.