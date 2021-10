Háromszék és Hargita megye még mindig sárga

Annak ellenére, hogy a hétköznapokon jellemző tesztelésnek a felét sem végezték, így is 9148 újonnan igazolt koronavírus fertőzöttet összesítettek országos szinten az elmúlt 24 órában. A Stratégiai Kommunikációs Csoport legfrissebb jelentése szerint az elvégzett tesztek száma éppen csak meghaladta a 31 ezret. Háromszék 8 új esettel szerepel a hatósági jelentésben. Az elmúlt négy napban tapasztalthoz képest nagyon keveset csökkent az egy nap alatt jegyzett, a kórral összefüggésbe hozható halálesetek száma, összesen 209 elhunytat jelentettek. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma tovább nőtt, az intenzív terápiás ágyak kivétel nélkül foglaltak.

A hatósági tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában jelentett elhunytak közül 193-an nem voltak beoltva. Az áldozatok túlnyomó többsége (192) társbetegségektől is szenvedett, a beoltottak közül 14-nek volt más ismert betegsége is. A legtöbb elhalálozottat most az 50 év feletti korosztályban jegyezték, de 11 áldozat a 30-49 évesek közül került ki.

Az elmúlt 24 órában tovább nőtt a kórházakban ápoltak száma, vészesen megközelítve a 17 ezret. Közülük 490 kiskorú, ami jelentős ugrást jelent a vasárnap délben jegyzett 447-hez képest. Az intenzív terápiás osztályokon már 1632 beteget ápolnak, 34-en (ismét hárommal többen, mint egy nappal korábban) kiskorúak. Az igazoltan fertőzött, de otthon, vagy intézményes elkülönítésben tartózkodó személyek száma 130 ezer feletti, a karanténban levőké pedig valamivel több mint 61 ezer.

Az ezer lakosra kivetített, 14 napra számított fertőzöttségi mutató továbbra is a fővárosban, valamint Ilfov megyében a legmagasabb. Az elmúlt 24 órában Bukarest is átlépte a 14 ezrelékes határt (miután 2423 új esetet jegyeztek egy nap alatt), Ilfov megye pedig közelít a 15 ezrelékes felé. Temes megye meghaladta a tíz ezreléket, Kolozs pedig nyolc ezrelék fölötti értékkel szerepel a jelentésben. Tízre nőtt ugyanakkor azon megyék száma, ahol a mutató meghaladta a hat ezreléket. A székelyföldi megyék, Kovászna és Hargita továbbra is sereghajtók. Háromszéken a mutató elérte a 2,38 ezreléket, míg Hargita megyében 2,62-re nőtt. A többi megye kivétel nélkül három ezrelék feletti fertőzöttségi mutatóval szerepel a jelentésben.

Négy fölött Sepsiszentgyörgy is

A prefektúra legutóbbi tájékoztatása szerint az országos összesítésben is szereplő újabb 8 új esettel Kovásza megyében 9525-re nőtt a járvány kezdete óta az igazolt koronavírusos fertőzések száma. A jelentés kibocsátásakor a megyében 540 aktív esetet jegyeztek, ami 2,38 ezrelékes fertőzöttségi arányt jelent. Aktív esetből legtöbbet szám szerint Sepsiszentgyörgyön (275) tartanak nyilván, az ezer lakosra vetített fertőzöttségi arány továbbra Sepsibodok községben és Kovászna városban a legmagasabb (5,41, illetve 4,74). Sepsiszentgyörgyön a fertőzöttségi mutató 4,31 ezrelék, négy ezrelék feletti arányt még Kökös községben jegyeztek, de közelít ehhez a hátárhoz Sepsikőröspatak és Illyefalva. Emellett öt olyan község szerepel még a lajstromban, ahol három ezrelékhez közeli a fertőzöttségi arány. Megyeszinten már csak négy olyan község van (Kommandó, Kézdialmás, Málnás, és Nagypatak), ahol egyetlen igazolt fertőzött sincs. Összesen 14 gyorstesztet végeztek, illetve 38 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. A járvánnyal összefüggésben álló újabb haláleset nem történt Háromszéken. A járvány kezdete óta megyeszinten 358 halálos áldozattal járt a kór.

Ami az ellátási kapacitást illeti, 62 koronavírus-fertőzött számára különítettek el kórházi ágyakat, ezekből 49 foglalt, a megyei kórház intenzív osztályán a koronavírus-fertőzöttek ellátására kijelölt öt ágy közül viszont mindenik. Karanténban 450-en voltak, 410-en pedig otthoni elszigetelésben.