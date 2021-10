Tűznél, balesetnél segédkeztek

Bevetésekben gazdag hétvégéjük volt a háromszéki sürgősségi felügyelőség szakembereinek, akiket két alkalommal is tűzhöz riasztottak, emellett baleseteknél biztosították az elsősegélyt – derült ki az intézmény hétfői tájékoztatójából.

Szombatról vasárnapra virradóan Lemhényből érkezett segélyhívás tűz miatt, a helyszínre sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi tűzoltókat küldtek. Egy gazdaságban csaptak fel a lángok, felemésztve egy lakóház, illetve a hozzá épített melléképületek tetőzetét – több mint négyszáz négyzetméternyi felület –, megsemmisült a tűzben húsz tonna széna, illetve károsult több kül- és beltérben tárolt tárgy is. A tűzoltóknak sikerült megmenteniük a lakóházat, s állatokat is kimenekítettek a lángok útjából. A beavatkozás során több munkagépet is igénybe vettek. A sürgősségi felügyelőség hétfői beszámolója szerint a tüzet a fűtésrendszerből származó parázs okozta.

Vasárnap reggel a bodzafordulói tűzoltókat is riasztották, miután Bredéten lángra kapott egy ingatlan kéménye. Az eset kapcsán a szakemberek ismételten arra figyelmeztetik a lakosságot, gondoskodjanak a füst elvezetését szolgáló berendezésekről, ellenőriztessék azokat, s ha szükséges, javítsák ki a hibás kéményeket, kályhacsöveket.

A katasztrófavédelem SMURD-egységei két balesetnél segédkeztek vasárnap Bereck-Ojtoz, illetve Mikóújfalu térségében, a tűzszerészek pedig a megye területén idén talált lövedékek megsemmisítésén vettek részt.