Ezt a két kitüntetettel beszélgetés, illetve Hegedüs Imre János Az ötödik kerék című, Moyses Márton életéről szóló regényének bemutatója követi. A rendezvény az SZNT Facebook-oldalán élőben követhető: www.facebook.com/sznthivatalos.

XII. Székelyföld Napok

MA Székelyszáldoboson a régi kántori lakon 12–14 óráig Zsurmoló műhely – hagyományos mesterségekre és népi tudásra alapozott gyermekfoglalkozás Vinczeffy Orsolya múzeumpedagógus közreműködésével; Baróton a Városi Művelődési Házban 19 órától Erdővidék népzenéje – Jánó Kinga egyetemi hallgató (BBTE Kolozsvár) vetített képes előadása, házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező; Bereckben a Művelődési Központban 10 órától Kelekótya-gyermekkoncert.

CSÜTÖRTÖKÖN Köpecen a kultúrotthonban 12 órától a Majoros Hajlék Bábszínház A három gida és a farkas című előadása.Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház Galériájában 18 órától Erdővidéki hétköznapok/Erdővidék népzenéje – a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont gyűjteményes fényképkiállítása, a tárlatot megnyitja Demeter László, a baróti Erdővidék Múzeuma igazgatója és P. Buzogány Árpád székelyudvarhelyi művelődésszervező; a megnyitó után Jánó Kinga tart előadást a sokszínű kistáj, Erdővidék népzenéjéről; Kovásznán a Kádár László Képtárban 18 órától Csoma-tárlat: a Mi a te mítoszod? című kiállítást Kányádi Iréne művészettörténész, a Partium Keresztény Egyetem tanára méltatja; ünnepélyesen átadják a Kőrösi Csoma Sándor-díjat és a Szentimrei Judit-díjat.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében a Hol a stukker!? című előadást játsszák ma 19 órától. Rendező: Kolcsár József. Jegyár: 25/20 lej.

Zene

HANGVERSENY. Ma 18 órától rendkívüli cantohangverseny az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám). Fellépnek a brassói Transilvania Egyetem zenefakultásának diákjai: Bianca Timaru, Sándor Andreea Julianna, Valentina Mihaela Popa és Albu Erika. Zenetanárnő: dr. Mihaela Buhaiciuc. Zongorakíséret: Szabó-Siklódi László Levente. Műsoron Hunpel, Poppini, Cavadia, Basacopol, Kodály és Gershwin népszerű dalai és operaáriái. A belépőjegy ára 10 lej. A koncert a hatályban lévő COVID-19-es egészségügyi és az előadások szervezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik.

LECKEHANGVERSENY. Október 15-én, pénteken 12 órától Leckehangverseny a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az eseményen közreműködik a Georgius és a Csíki Kamarazenekar. Karmester, zeneszerző: Balogh Sándor, rendező, narrátor: Lukácsházi Győző, a magyarországi Bon Bon Matiné vezetője. A Leckehangverseny az Erdei vigasságok címet viseli, és két közismert mesét dolgoz fel szimfonikus zenével párosítva. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni 7 lejért (telefon: 0267 312 104).

Könyvbemutató

B. KOVÁCS ANDRÁS két új könyvét, a Szarvascsoda című gyűjteményes verseskötetet és az Egy erdélyi self-made man az Államokban című riportregényt október 13-án, szerdán 18 órától mutatja be Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató Sepsiszentgyörgyön a LibriM könyvesboltban. A szerző dedikál.

Hitvilág

MEGBOCSÁTÁS IMALÁNC. A sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport kezdeményezésére október 7. és november 4. között imamaratont tartanak, melynek a megbocsátás a témája. Az imalánc négy hétből áll, az első héten imádkozzunk azért, hogy tudjunk megbocsátani magunknak. A négy hét folyamán mindennap 7.30-tól és 21.15-től a Mária Rádió sugározza azoknak a videóknak a hanganyagát, amelyeket látni lehet a RomKat.ro és a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalon. A videók tanúságtételeket tartalmaznak: papok, szerzetesek, szerzetesnővérek, családosok vallanak arról, mit jelent számukra a megbocsátás.

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-templomban október 13-án, szerdán a 18 órától kezdődő esti szentmise után virrasztás, szentség­imádás lesz 22 óráig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 17 órától Addams Family 2. (románul beszélő), 17.15-től Miután elbuktunk (magyarul beszélő), 19 órától 007 Nincs idő meghalni (román felirattal), 19.15-től Mit látunk az égre nézve? (román felirattal); szerdán 16 órától Bébi Úr: Családi ügy (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18 órától 007 Nincs idő meghalni (magyarul beszélő), 18.15-től Perzsa nyelvleckék (román felirattal), 20.30-tól 007 Nincs idő meghalni (román felirattal); 21 órától Felkészülés meg­határozatlan ideig tartó együttlétre (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

A Savaria University Press Alapítvány kiadói estje

Az irodalom avatott tolmácsolói címmel szervezi meg Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében a szombathelyi Savaria University Press Alapítvány kiadói estjét és többes könyvbemutatóját október 13-án, szerdán 17 órai kezdettel. A rendezvény magyarországi vendégei: Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi tanár és Süth Gabriella szerkesztő. Közreműködnek: Kispál Ágnes Evelin és Kispál Attila, valamint a házigazda, Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Fellép a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum fuvola-kamaraegyüttese (művészeti vezető: Császár Katalin). Az esten a következő könyveket mutatják be: Negyven pillanatkép – a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak irodalmi esszéi (szerkesztők: Fűzfa Balázs, Süth Gabriella); Sejtjeimbe vackolódó föld – antológia a határainkon túli magyar irodalomról, nyelvről, kultúráról (szerkesztő: Fűzfa Balázs, Süth Gabriella, Sárközi Balázs); Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete; Fűzfa Balázs: Létezésformák. Interjúk, esszék, tanulmányok (2017–2021). A rendezvényre a Sepsiszentgyörgyre érvényes járványügyi intézkedések betartásával kerül sor, legtöbb 70 személy részvételével. A belépés csak védettségi igazolás felmutatásával lehetséges. A teremben a maszkviselés és a távolságtartás kötelező.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Kézdialmáson és Csomortánban, szerdán Kommandón gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üve­gért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 8–11 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Grigore Bălan tábornok út 9/A, B, C, a Nicolae Iorga utca 10/C, D, E/A, E/B, E/C, F és a 34/A/A, A/B, B/B, C/B, C/C, D, C/A tömbházaiban, illetve az ott található kereskedelmi egységeknél; szerdán 8–12 óráig a Váradi József utcában a Gesztenye és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon, a Mihai Viteazul téri 3-as tömbház lépcsőházaiban, a Gábor Áron utcai 1-es tömbház lépcsőházaiban, a Kossuth Lajos utcai 2-es tömbház lépcsőházaiban és kereskedelmi egységeiben, illetve a Szabadság tér 2. szám alatt található kereskedelmi egységekben.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtár­termébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS MIKÓÚJFALUBAN. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai október 13-án, szerdán 16–18 óráig a mikóújfalusi kultúrotthon protokolltermében fogadják a magyar állampolgársági kérdések iránt érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett.