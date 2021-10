A Sepsi OSK pénteken már bejelentette, hogy Cristiano Bergodi a csapat új vezetőedzője, akit a sepsiszentgyörgyi klub a tegnap hivatalosan is bemutatott. Az 56 éves olasz szakember ezt követően levezényelte első edzését, szombaton pedig a kispadról irányítja a piros-fehér mezeseket az FC Voluntari elleni bajnoki mérkőzésen, amelyet a Sepsi OSK Arénában rendeznek. A szakmai stáb Luigi Ciarlantini másodedzővel és Ionel Colonel erőnléti edzővel egészül ki, jelezték azonban, hogy a folytatásban is számítanak Ilyés Róbert és Kulcsár László munkájára. Bergodi jól ismeri a román bajnokságot, az elmúlt 16 évben nyolc klubnál dolgozott – legutóbb a Craiova vezetőedzője volt –, ezeket minden versenykiírást figyelembe véve 172 mérkőzésen irányította.

A székelyföldi együttes ebben az idényben tizenegy forduló alatt mindössze tíz pontot gyűjtött, a klub vezetősége pedig úgy döntött, közös megegyezés alapján szerződést bont Leo Grozavu vezetőedzővel – akivel 2020-ban kupadöntőt játszott, az előző idényben pedig negyedik helyen zárt a bajnokságban –, helyét hétfőtől a kispadon Cristiano Bergodi veszi át. Az olasz szakember számára egyáltalán nem ismeretlen a román labdarúgás, a Sepsi OSK lesz a kilencedik csapat a hazai élvonalban, amelynek irányítását elvállalta. Szombaton a háromszéki csapat trénereként már be is mutatkozhat az FC Voluntari ellen, amelyet korábban egy évig és két hónapig irányított. Az új szakvezetőt hétfőn sajtótájékoztatón mutatta be Diószegi László elnök, Hadnagy Attila ügyvezető igazgató és Cornel Șfaițer menedzser.

„Isten hozott, Cristiano Ber­godi! Reméljük, az együttműködésünk gyümölcsöző és hosszú távú lesz. Pontokra van szükségünk ahhoz, hogy a felsőházba jussunk, ahol a helyünk van. Volt egy hetünk, hogy a lehetséges jelöltek közül kiválasszuk azt a személyt, aki a folytatásban a csapatot irányítja. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy Bergodi a megfelelő választás, teljesen megbízunk benne, úgy érzem, vele teljesíthetjük a kitűzött céljainkat” – nyilatkozta Diószegi László.

Hadnagy Attila megköszönte Leo Grozavu munkáját, akinek távozásával a klub életében lezárult egy sikeres korszak, amelynek ideje alatt történelmet írtak azzal, hogy nemzetközi szinten is bemutatkozhattak. Az ügyvezető igazgató úgy véli, megérett az idő a változásra, meglátása szerint Cristiano Bergodi személyében a csapat irányításával egy felkészült, tapasztalt szakembert bíztak meg, aki korábban már bizonyított, és aki képes a jelenlegi játékoskeretben rejlő lehetőségeket kamatoztatni.

Cornel Șfaițer kiemelte, Bergodi tapasztalt vezetőedző, aki ismeri a román bajnokságot, amelyben korábban jó eredményeket ért el. Bízik benne, hogy az új szakember érkezésével új útra térhetnek, az új stadionban pedig sikeres lehet a csapat ötödik élvonalbeli idénye. A menedzser reméli, a szombati mérkőzés jól alakul, a végén pedig a közönséggel közösen örülhetnek, megtörve a tíz mérkőzés óta tartó negatív sorozatot.

Az 56 éves szakember megköszönte a bizalmat, és egyben kiemelte, nem volt nehéz döntést hoznia, sikerült hamar megegyezni a klub vezetőségével, hiszen örömmel vállalta el a felajánlott lehetőséget. Továbbá úgy vélekedett, a klub és a saját célkitűzése ugyanaz, hiszen szeretnének a felsőházba jutni, ennek megvalósítására pedig tizenkilenc forduló áll rendelkezésükre az alapszakaszban.

„Az elmúlt években magam is láthattam, hogy ennél a klubnál komoly munka zajlik, hiszen minden idényben sikerült szintet lépniük. Még mindig van időnk javítani a helyzeten, és bár még ettől távol állunk, biztos vagyok abban, hogy nem lehetetlen vállalkozás odaérni a felsőházba. Olaszországból is követtem a csapatot, úgy gondolom, Leo Grozavu az elmúlt két évben nagyszerű munkát végzett. A játékosok nagy részét ismerem, ebben a keretben nagy lehetőségek rejlenek, ezért bízom abban, hogy közösen jó munkát végzünk. Nem kell gyökeresen megváltoztatni mindent, nincs is idő erre, hiszen szombaton már bajnoki meccset játszunk, viszont hozom magammal az elképzeléseimet, az ötleteimet, amelyeket lassan igyekszem majd beépíteni a játékba” – mondta Cristiano Bergodi.