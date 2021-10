Az újonc Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapata győzelemmel mutatkozott be a román bajnokság 2021–2022. évi idényében, szombaton 5–2, vasárnap 12–2 arányban diadalmaskodott az előző szezonban az utolsó előtti helyen végző Sapientia U23 felett a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán. A svéd Pelle Torstensson irányította gárda a Csíkszeredai Sportklub ellen folytatja a küzdelmet, az Erste Liga-címvédő október 20-án, szerdán és 21-én, csütörtökön látogat Kézdivásárhelyre. Mindkét találkozót 18.30-tól rendezik.

A szombati találkozón az első harmadban nem bírtak egymással a csapatok, a második játékrészben azonban már többször zörgött a háló. A narancs-kék mezesek kettős emberhátrányba kerültek, amit a vendégek a javukra fordítottak, a 29. percben Antal László góljával vezetést szereztek, majd nem sokkal később Antal Hunor növelte a Sapientia előnyét (0–2). A folytatásban magára talált a háromszéki együttes, a 32. percben Antal Előd szépített, nem sokkal később pedig emberelőnyben egyenlítettek az Ágyúsok, amikor Roth Zoltán passzát Bíró Mátyás értékesítette (2–2). Pelle Torstensson csapata ismét emberhátrányba került Antal Alfréd kiállítása után, ám ennek ellenére a hazai gárda Márton Koppány révén vezetéshez jutott (3–2). Az utolsó felvonásban is az Ágyúsok akarata érvényesült, a 46. percben Bíró Mátyás másodszor is betalált, majd az 50. percben Vitalij Karamnov előkészítését Antal Alfréd váltotta gólra (5–2).

A vasárnapi mérkőzés első harmada kiegyenlített játékot hozott, a vendégek a 12. percben Márton Botond révén vezetéshez jutottak, viszont néhány másodperc múlva Antal Előd kiegyenlített (1–1). Ezt követően a háromszéki jégkorongozók játékba lendültek, az orosz légiósok Szergej Pajor, Alekszandr Bolsakov és Vitalij Karamnov sorra eredményesek voltak, majd Antal Előd másodszor is beköszönt, így már négy góllal vezettek a narancs-kék mezesek (5–1). A 30. percben Glofák Zsombor egy emberelőnyt kihasználva szépített, azonban ezt követően Béres Szilárd és Ambrus Levente is tehetetlen volt a kapuban. A házigazdák részéről Gecse Olivér, Róth Zoltán, Silló Huba és Ilyés Tamás is feliratkozott a gólszerzők listájára, majd a 36. percben Vitalij Karamnov ismét betalált (10–1). A záró felvonásban Márton Koppány szerezte az Ágyúsok tizenegyedik gólját, Szergej Pajor pedig beállította a végeredményt (12–2).

„Mindkét mérkőzés az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. Az első meccs nem úgy indult, ahogy szerettük volna, kétgólos hátrányba kerültünk, viszont a vezetőedző azonnal reagált a helyzetre, a gyors egyenlítés után nem volt kérdés a győztes kiléte. A második mérkőzésen már egy precízen működő háromszéki együttest láthatott a közönség, a sallangmentes támadások, a nagyszerű taktikai kombinációk végül meghozták az ismert végeredményt. Az elkövetkezőkben is fegyelmet és szorgalmat várunk el a csapattól, csak az őszinte, professzionális hozzáállás az elfogadott. A Sapientia U23 nagyon jól felkészített csapat, briliáns kapusteljesítménnyel. Kíváncsian követjük a zöld-fehérben játszó fiatalokat” – fogalmazott Rajz Tamás csapatmenedzser.

Eredmények, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Sapientia U23 5–2 (gólszerzők: Antal E. 32., Bíró M. 35., 46., Márton K. 37., Antal A. 50., illetve Antal L. 29., Antal H. 30.), Háromszéki Ágyúsok–Sapientia U23 12–2 (gólszerzők: Antal E. 12., 27., Pajor 23., 51., Bolsakov 24., Karamnov 27., 36., Gecse O. 32., Roth Z. 32., Silló H. 33., Ilyés T. 35., Márton K. 48., illetve Márton B. 12., Glofák Zs. 30.).