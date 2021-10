Felszálló ágon a juhtenyésztés

Zöld utat kapott az élő juhok exportja, mi több, újabb piacok nyílnak meg a hazai juhtenyésztők számára – közölte az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság. A helyzetről háromszéki gazdákat is kérdeztünk.

Hová viszik az állatokat?

A Romániai Juhászok Szakmai Egyesülete kérte a hatóságtól, adják meg azoknak az országoknak a listáját, ahová exportálhatók az élő juhok. Azért kérték a lista nyilvánossá tételét, mert a köztes kereskedők a felvásárlási ár csökkentése érdekében olyan híreket terjesztenek, miszerint a romániai farmokról tilos a juhok exportja – mondta el az egyesület vezetője, Gheorghe Dănulețiu. Az elnök hangsúlyozta: nem kell félni, az export nyitott.

Az állategészségügyi hatóság adatai szerint 2019. és 2021. március 31-e között az országból 3,84 millió egyed juhot exportáltak. A legfontosabb célországok: Szaúd-Arábia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Albánia, Irán, Kuvait, Izrael, Jordánia és más arab országok. 2019-ben a legtöbb juhot Jordániába exportálták, több mint 600 000 egyedet. 2020-ban Jordánia és Szaúd-Arábia egyaránt 760 000 juhot vásárolt Romániá­ból. 2021-ben március végéig Szaúd-Arábia a vezető 220 000 Romániából importált juhval.

A vágott juh exportja is lehetséges – a megfelelő hatósági engedélyezések mellett – számos országba. Erre vonatkozó egyezmények vannak többek között az Egyesült Arab Emírségekkel, Jordániával, Iránnal, Libanonnal, Bosznia-Hercego­vinával, Kuvaittal, Szingapúrral, Észak-Macedóniával, de a Moldovai Köztársasággal is. Az állategészségügyi hatóság más országokkal is tárgyalásokat folytat az export elindítása érdekében.

Felmentek az árak

Toró Tibor sepsiszentgyörgyi juhtenyésztő véleményét is kikértük a juhexport, az élő állat árának alakulásával kapcsolatosan. Személyesen nem exportál – mondta el, de van belelátása a dolgok alakulásába.

Változott a piac, hiány van az élő állatból, főként bárányból, ez árnövekedést hozott. „Durván felmentek az árak egész Európában” – húzta alá. Hozzáfűzte: adatok erre vonatkozóan ugyan nincsenek, de az Európába érkezett bevándorlók fogyasztása is hozzájárulhat a juhhúsigény növekedéséhez. Ha néhány éve még 6–7 lejt kínáltak az élő állat kilójáért, ma már 14–16 lejt is könnyen megadnak, a vágott juh kilója 15 lej lett.

Kérdésünkre, hogy véleménye szerint nőhet-e tovább az ár, úgy vélekedett: „Elég hihetetlen lenne, de benne van a pakliban. Ha nincs állat, nő az ár. Aki most tud termelni, akár családi vállalkozásként is szép jövedelemre tehet szert. A juhok takarmányozása szálastakarmányra alapszik, aki ügyes, ezt meg tudja termelni, csökkentheti költségeit” – értékelte a szakember.

A bárányok száma meghatározó

Dancs Adorján kovásznai juhtenyésztővel is szóba álltunk a téma kapcsán.

– A helyzet az, hogy a juhok esetében 2,5 euró élősúly-kilogrammos árral számolok. Ez Franciaországban is érvényes. Tavaly 14–15 lej volt az élő juh kilogrammonkénti ára, ez már nagyon jó. A korábbi 6–7 lejes ár csúfolkodás volt. Idén a kukorica ára 90 bani körül alakulhat, a takarmánygabona ára hozzávetőleg 1 lej. Ilyen árak mellett is gazdaságos, ha 14–15 lejes élősúly-kilogrammos áron értékesítjük az élő juhokat – állapította meg a Lacaune juhok tenyésztésére szakosodott gazda.

Dancs egy másik tényezőre is rávilágított:

– Ami nem mindegy, hogy hány báránnyal számolhatunk a bárányozás után, tehát hogy egy újszülött állatot vagy kettőt könyvelhetünk-e el. Itt már a fajta és a genetika a meghatározó. Látható, hogy az őshonos berkénk nem tudja felvenni a versenyt a Suffolkkal, a Texellel, a Lacaune-nal. Ezek több tejet és több bárányt adnak. A húshasznú fajtáknál a báránynak ki kell hoznia a termelési költségeket, és jövedelemnek is kell maradnia utána. Ha tejelő juhokról beszélünk, a tej tiszta jövedelem kell hogy legyen. Én például most vágtam le egy augusztus 6-án született bárányt, a vágott súlya 18,6 kilogramm volt. Ezt egy berke soha nem hozza – számolt be a tenyésztő.

Összegzésként megállapította: oda kell figyelni a fajtára, lemondani a rosszról, átállni egy jobbra, vagy leg­alább megpróbálni az irányított tenyésztést más fajtájú, jobb tulajdonságokkal rendelkező juhokkal végzett keresztezéssel is. Okosan kell folytatni a fajtanemesítést – tette hozzá.