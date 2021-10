Mind elkelt a székely portéka Budapesten

Az elmúlt napokban Budapesten zajlott az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK). Székelyföld erős képviselettel jelent meg a rangos eseményen, A Kárpát-medence kincsei nevű kiállításrész standjainak több mint felén székelyföldiek mutatkoztak be.

A székelyföldi termelők, kézművesek számára a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete szervezte a megjelenést. Az egyesület elnökével telefonon beszélgettünk tegnap – épp hazautazóban voltak a kiállításról.

– Arra vállalkoztunk, hogy erős székelyföldi jelenlétet biztosítsunk az OMÉK-on. Hangsúlyosan képviseltették magukat a gazdaszervezetek, gazdák, a termelők. A kínálatban előkelő helyen álltak a székelyföldi sajtok, érlelt sajtok, tejtermékek, hiszen ezen a téren erősek vagyunk. Mind a négy székelyföldi tejszövetkezet – a Csengő, a Tatros, a Kézdi Lacto Coop, a székelykeresztúri szövetkezet – jelen volt. Értékelték a termékeinket, egyhangúlag mondták: a „szénatejből” készült termékek kitűnőek, páratlanok – értékelte Becze István.

Elmondta, képviselték az ezer székelyföldi méhészt, de a Csíkszeredában a nyáron megrendezett Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaversenyen nyertes székelyföldi pálinkákat is elvitték. Kulturális produkció­val is mentek, velük volt a Szép Szivárvány táncegyüttes, a gyi­mesi Vaszi Levente, a Székely Góbék – számolt be az elnök.

Összegzésként elmondta: a székely standok körül folyamatos volt a nyüzsgés, jókedv uralkodott, rengeteg volt a látogató. Mi sem bizonyítja jobban a sikert, mint az, hogy a résztvevők mind üres autóval jönnek haza – mutatott rá Becze. (bokor)